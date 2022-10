Beursblik: banenrapport ondersteunt renteverhogingen Fed Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse banen- en loongroei in september ondersteunt het rentebeleid van de Federal Reserve. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News. "Dat is de belangrijkste conclusie van het rapport over september", aldus de analist. Er kwamen in september 263.000 banen bij, licht minder dan de 275.000 banen waarop de markt had gerekend. De werkloosheid bedroeg 3,5 procent, terwijl het gemiddeld uurloon met 0,10 dollar steeg. Een maand eerder was dit ook 0,10 dollar. "Met een gedaalde werkloosheid naar 3,5 procent blijft de arbeidsmarkt krap, omdat het arbeidsaanbod met 57.000 afnam en de participatiegraad naar 62,3 procent daalde", aldus Marey. "Dit rapport zal bij de Fed geen terughoudendheid bewerkstelligen voor het rentebesluit begin november", denkt de analist. De euro noteerde vrijdagmiddag kort na de publicatie van het banenrapport op 0,9737 dollar, een daling met 0,4 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.