Video: bedrijfswinsten verder onder druk

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers moeten het komende cijferseizoen goed letten op opmerkingen over de voorraden en alert zijn op mogelijke outlookverlagingen. Dit zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van LYNX vrijdag voor de camera van ABM Financial News. De verwachtingen over het aanstaande cijferseizoen zijn volgens Blekemolen inmiddels al behoorlijk getemperd. Zo bleek uit recente cijfers van Nike en Micron Technology onder andere dat de voorraden sterk zijn toegenomen, wat erop wijst dat de vraag vanuit consumenten, als gevolg van de hoge inflatie, begint af te nemen. Waarschuwingen van AMD en Samsung bevestigden dit vrijdag nog eens. "Dit dwingt bedrijven tevens om met kortingen over de brug te komen en dat zet uiteraard de marges onder druk", zei Blekemolen. Dit in combinatie met toch al hoge kosten voor transport en personeel, maakt dat de beleggingsspecialist vrees dat de winsten van bedrijven verder onder druk zijn komen te staan. Klik hier voor: bedrijfswinsten verder onder druk Bron: ABM Financial News

