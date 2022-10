Amerikaanse futures wijzen op vlakke opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures noteerden vrijdag rond het middaguur fractioneel lager, tot 0,1 procent in het rood. Het zwaartepunt van de handelsdag ligt vandaag bij de publicatie van het Amerikaans banenrapport. De markt rekent op een banengroei van 275.000 banen in september en een historisch laag werkloosheidspercentage van 3,7 procent. De volatiliteit op Wall Street laat volgens marktanalist Chris Zaccarelli van Independent Advisor Alliance goed zien wat het marktsentiment momenteel is. "Er zijn risico's voor de economie en de bedrijfswinsten. De vraag is of dit al voldoende is ingeprijsd." Beleggers worstelen met de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie, terwijl de Federal Reserve de rente blijft verhogen. "Er is de misvatting dat de Fed minder agressief zal zijn zodra we een economische verslechtering zien", zei marktanalist Florian Ielp van Lombard Odier Investment Managers, die er niet aan twijfelt dat er een recessie komt. Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnt het Amerikaans banenrapport, gevolgd door de groothandelsvoorraden en het consumentenkrediet. De euro/dollar noteerde op 0,9802. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 0,9789 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 0,9788 op de borden. Olie werd vrijdag tot 0,8 procent duurder. Bedrijfsnieuws Levi Strauss noteert voorbeurs 4,7 procent lager. De Amerikaanse spijkerbroekenfabrikant had in het derde kwartaal last van aanhoudende problemen in de aanvoerketen, onzekere macro-economische omstandigheden wereldwijd en valutategenwind. Daarom rekent de denimspecialist op lagere resultaten voor heel het boekjaar. Advanced Micro Devices daalde voorbeurs 5,9 procent. De halfgeleiderspecialist publiceerde donderdag nabeurs tegenvallende cijfers over het derde kwartaal. Vooral door een lagere vraag naar pc's pakken de resultaten voor AMD minder goed uit dan aanvankelijk verwacht. Het Zuid-Koreaanse Samsung waarschuwde vannacht ook voor een teruglopende vraag naar geheugenchips en smartphones als gevolg van minder interesse van consumenten voor electronicaproducten nu de inflatie zo hoog staat. Elon Musk zei in een tweet dat Tesla de eerste Semi Trucks op 1 december zal afleveren bij PepsiCo. Het aandeel Tesla steeg voorbeurs 0,2 procent. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 1,0 procent lager op 3.744,52 punten. De Dow Jones index eindigde 1,2 procent in het rood op 29.926,94 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,7 procent tot 11.073,31 punten. Bron: ABM Financial News

