Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag licht hoger, ook na waarschuwingen van halfgeleidergiganten Samsung en AMD. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van 0,1 procent op 396,60 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,1 procent naar 12.482,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een stijging van 0,2 procent met een stand van 5.946,15 punten. De Britse FTSE steeg vrijdag 0,3 procent naar 7.018,19 punten. "Er zijn zorgen dat deze waarschuwingen het startschot zijn voor een zwak cijferseizoen", aldus analisten van SEB. De markt zit volgens econoom Bernard Keppenne van CBC Banque "opnieuw klem tussen enerzijds een steeds duidelijker risico op een recessie en anderzijds de monetaire verkrapping door de centrale banken". Vandaag hebben beleggers vooral oog voor het officiële Amerikaans banenrapport over september met een verwachte stijging van het gemiddeld uurloon op maandbasis van 0,3 procent, ongeveer gelijk aan de stijging in augustus. ING verwacht met 200.000 tot 250.000 nieuwe banen een minder sterke banengroei dan in augustus. De werkloosheid zal volgens de bank stabiel zijn gebleven op 3,7 procent en dat zou volgens de bank voldoende moeten zijn om de hoop op een minder agressief rentebeleid van de Fed de kop in te drukken.



Volgens econoom Jim Reid van Deutsche Bank zal de Fed in november een renteverhoging van 75 basispunten aankondigen. “Een sterk [banen]rapport vandaag zou die verwachtingen kracht bijzetten”. De markt kijkt volgens econoom Reid van Deutsche Bank ook al uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer van volgende week. Vanochtend waren er al twee Duitse cijfers: de detailhandelsverkopen en de industriële productie. In augustus heeft de Duitse industrie een stuk minder geproduceerd dan verwacht, terwijl de detailhandelsverkopen ook daalden. Sprekers zijn vrijdag de voorzitter van de Fed van Minneapolis Neel Kashkari, Fed-voorzitter Esther George van Kansas en voorzitter Raphael Bostic van de Fed in Atlanta. Ook John Williams van de Fed in New York spreekt vandaag. Olie noteerde vrijdag hoger. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het groen op 88,95 dollar, terwijl voor een december-future Brent 94,94 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,6 procent. De euro/dollar noteerde op 0,9765. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1, en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 0,9797 op de borden.



Bedrijfsnieuws Credit Suisse wil voor ongeveer drie miljard Zwitserse franc aan eigen schuld inkopen. Beleggers maken zich grote zorgen over de financiële gezondheid van Credit Suisse, waardoor schulden van de bank met forse kortingen worden verhandeld. Het aandeel is in 2022 ruimschoots gehalveerd. De koers van het aandeel Credit Suisse noteerde vrijdag 7,1 procent hoger. Op de Europese beursvloeren hebben de koersen van techgerelateerde aandelen het moeilijk. Het aandeel ASML daalde 1,9 procent, ASMI 2,3 procent, Besi 1,1 procent, Infineon 0,9 procent en STMicroelectronics 2,4 procent. Energie-aandelen deden het beter, met 1,6 procent koerswinst voor het aandeel TotalEnergies en 1,2 procent voor het aandeel Shell. In Londen steeg het aandeel BP een procent in koers. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen. De S&P 500 daalde donderdag 1,0 procent naar 3.744,52 punten, de Dow Jones index verloor 1,2 procent op 29.926,94 punten en de Nasdaq eindigde 0,7 procent in de min bij een slotstand van 11.073,31 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.