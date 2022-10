Chippers onderuit in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend lager, waarbij vooral het koersverlies bij de techfondsen opviel. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 0,6 procent tot 657,39 punten.

ASML, Besi en ASMI leverden aanzienlijk in na waarschuwingen van Samsung en AMD. "Er zijn zorgen dat dit het startschot is voor een zwak cijferseizoen", aldus analisten van SEB.

Samsung Electronics zei vannacht te verwachten dat de winst in het derde kwartaal onder druk stond door een teruglopende vraag naar geheugenchips en smartphones als gevolg van minder interesse van consumenten voor techproducten nu de inflatie zo hoog staat.

AMD gaf donderdagavond al een omzetwaarschuwing af. Voor het derde kwartaal rekende het bedrijf aanvankelijk op een gemiddelde omzet van 6,7 miljard dollar, een stijging van 55 procent op jaarbasis, bleek begin augustus nog bij de cijfers over het tweede kwartaal. De omzetverwachting werd donderdag verlaagd naar 5,6 miljard dollar. Dat zou wel nog altijd een groei op jaarbasis betekenen van 29 procent.

TSMC, een belangrijke afnemer van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML, had vanochtend wat beter nieuws, gezien de chipreus liet weten dat de omzet in september met 36 procent aantrok op jaarbasis. De omzet liep op kwartaalbasis echter wel met 4,5 procent terug.

Naast de chipaandelen gaat de aandacht vanmiddag uit naar het Amerikaanse banenrapport, dat inzicht moet geven in de staat van de Amerikaanse economie. "Zelfs aan het begin van de week, toen de beurzen een flinke sprong omhoog maakten, was er een besef dat het banenrapport roet in het eten kan gooien", aldus analist Craig Erlam van Oanda.

Gerekend wordt op een banengroei van 275.000 in september, een historisch gezien lage werkloosheid van 3,7 procent en een loongroei op jaarbasis van 5,1 procent. Daarmee is de loongroei beduidend lager dan de inflatie, die in augustus op jaarbasis in de VS nog uitkwam op 8,3 procent, hetgeen de koopkracht van de Amerikaanse consument aantast.

Het sentiment onder beleggers blijft volgens SEB bepaald worden door opmerkingen van Fed-leden, die blijven onderstrepen dat de inflatie onacceptabel hoog is en dat een verdere verhoging van de rentes de enige optie is om nog grotere problemen in de toekomst te voorkomen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9811. De olieprijzen stegen met een half procent tot 89 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerden Shell en ArcelorMittal tot 0,8 procent in het groen. De 'chippers' ASMl, ASMI en Besi verloren tot 2,0 procent van hun beurswaarde na de waarschuwingen van Samsung en AMD.

In de AMX wonnen AMG en OCI 1,2 tot 2,3 procent. OCI profiteert van koersdoelverhogingen van Kepler Cheuvreux en Credit Suisse. Door zijn locaties in Midden-Oosten en de VS profiteert OCI van relatief lage gasprijzen, hetgeen volgens Credit Suisse niet opgaat voor Yara.



PostNL verloor krap 3,1 procent na een koersdoelverlaging van Degroof Petercam. Na een moeilijk eerste halfjaar voor wat betreft de ontwikkeling van de pakketvolumes, verwacht PostNL dat deze volumes aantrekken richting een dubbelcijferige groei in de tweede jaarhelft. Degroof vindt dit te optimistisch in het huidige klimaat van een laag consumentenvertrouwen in Nederland en de hoge inflatie.

In de AScX wonnen Vivoryon Therapeutics en Sligro 1,4 tot 3,7 procent.