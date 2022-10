Credit Suisse verhoogt koersdoel OCI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel voor OCI verhoogd van 38,00 naar 47,00 euro met handhaving van het Outperform advies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de bank. Credit Suisse heeft een voorkeur voor OCI boven sectorgenoot Yara, daar deze meer blootstelling kent aan de hoge gasprijzen in Europa, terwijl OCI daar met circa 25 procent van de gasbehoefte voor de productie van kunstmest, veel minder van afhankelijk is. Dat betekent volgens Credit Suisse een gasvoordeel van 70 procent voor OCI ten opzichte van Yara, terwijl beiden een gelijke waardering kennen. Daarnaast blijven de stikstofprijzen boven de historisch gemiddelden in de Verenigde Staten en Noord-Afrika. Verder heeft OCI in rap tempo zijn schulden verlaagd naar een schuldratio van 0,1. Het aandeel OCI noteerde vrijdag op een rood Damrak 1,1 procent hoger op 41,96 euro. Bron: ABM Financial News

