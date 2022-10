Degroof Petercam verlaagt koersdoel PostNL Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft vrijdag het koersdoel voor PostNL verlaagd van 2,75 naar 2,10 euro bij een ongewijzigd Houden advies. Na een moeilijk eerste halfjaar voor wat betreft de ontwikkeling van de pakketvolumes, verwacht PostNL dat de pakketvolumes aantrekken richting een dubbelcijferige groei in de tweede jaarhelft. Analist Frank Claassen vindt dit te optimistisch in het huidige klimaat van een laag consumentenvertrouwen in Nederland en de hoge inflatie. Bovendien voelt PostNL volgens Claassen de impact van de inflatiedruk in de lonen en brandstof. De analist schat de impact in op ruim 100 miljoen euro dit jaar. "Dat doet de marges, vooral bij pakketten, niet goed", aldus de analist. Degroof verlaagde de ramingen voor het recurrente bedrijfsresultaat (EBIT) met dubbele cijfers en zit nu met zijn verwachtingen onder de consensus voor dit jaar van een resultaat van 145 tot 175 miljoen euro. Claassen merkte op dat de outlook al twee keer is verlaagd dit jaar, maar noemt deze nog altijd te ambitieus. Volgend jaar kan PostNL volgens de analist wel profiteren van meer prijsverhogingen in zowel pakketten als bij briefpost, maar dat geeft nog geen beter zicht op de winstontwikkeling gezien de onzekere consumentenmarkt. Degroof verwacht dat PostNL dit jaar het dividend zal halveren tot 0,21 euro per aandeel, waarvan het grootste deel al is uitgekeerd. Degroof is wel verrast dat de eerste tranche van het inkoopprogramma van eigen aandelen al is afgerond. "Dit biedt geen steun meer voor de koers dit jaar." Als gevolg van de lagere ramingen, verlaagde Degroof het koersdoel. Het aandeel PostNL daalde vrijdag met 1,6 procent tot 1,72 euro. Bron: ABM Financial News

