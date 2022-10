Afwachtende opening AEX voorzien in aanloop naar banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van krap een half procent.

Donderdag gaf de AEX ook al een half procent prijs op een slotstand van 661,38 punten. Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 donderdagavond een procent lager.

Volgens marktanalist Kevin Flanagan van WisdomTree is de grote vraag voor beleggers of de Federal Reserve doorgaat met het verhogen van de rente in hetzelfde tempo als in de afgelopen maanden, of dat de Amerikaanse centrale bank de teugels in november iets zal laten vieren. Een meevallende renteverhoging eerder deze week door de Reserve Bank of Australia, met 25 in plaats van 50 basispunten, voedt die hoop.

Investment manager Simon Wiersma van ING stelde echter dat ondanks de hoop op de effectenmarkten de kans dat de Fed minder hard op de rem zal trappen deze week juist kleiner is geworden, na het verschijnen woensdag van beter dan verwachte inkoopdata voor de Amerikaanse dienstensector en het ADP-banenrapport.

Het aantal banen steeg in september volgens loonstrookjesverwerker ADP met 208.000 tegen een herziene 185.000 in augustus, waar eerder 132.000 voor was gerapporteerd. Rabobank concludeerde in een reactie dat er sprake was van een stabiele banengroei. Een zwakke arbeidsmarkt zou de Fed er van kunnen weerhouden om de rente al te voortvarend verder te verhogen. Goed nieuws is voor beleggers in dit verband dus slecht nieuws.

Vanmiddag om half drie wordt het officiële Amerikaanse banenrapport vrijgegeven. Gerekend wordt op een banengroei van 275.000 in september, een historisch gezien lage werkloosheid van 3,7 procent en een loongroei op jaarbasis van 5,1 procent. Daarmee is de loongroei beduidend lager dan de inflatie, die in augustus op jaarbasis in de VS nog uitkwam op 8,3 procent, hetgeen de koopkracht van de Amerikaanse consument aantast.

Vanochtend waarschuwde de Zuid-Koreaanse techgigant Samsung voor een winstdaling, waarbij met de beschuldigende vinger werd gewezen naar de dalende consumentenuitgaven. Nu de inflatie hoog is, kopen consumenten minder electronica.

Donderdag nabeurs op Wall Street waarschuwde AMD al voor een zwakke PC-markt, waardoor de omzetverwachting neerwaarts werd bijgesteld. Het aandeel van de chipproducent uit het Californische Sunnyvale daalde in de elektronische handel nabeurs ruim vier procent.

Ook spijkerbroekenfabrikant Levi Strauss moest een waarschuwing afgeven, waarbij de nadruk werd gelegd op aanhoudende problemen in de aanvoerketen en valutaire tegenwind, vooral vanwege de zeer sterke dollar. Het aandeel verloor nabeurs ruim zes procent.

In Azië doen de hoofdindices vanochtend eensgezind een stap terug. Grootste daler is de Hang Seng index in Hongkong met een verlies van meer dan een procent.

De olieprijs steeg donderdag juist verder. Bij een settlement van 88,45 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna een procent duurder. Woensdag kondigde OPEC+ een productieverlaging van 2 miljoen vaten per dag aan, wat volgens marktkenners vooral gunstig is voor Rusland.

Zakenbank Morgan Stanley verwacht evenwel niet dat OPEC+ ook daadwerkelijk de productie met 2 miljoen vaten per dag zal verlagen, maar vermoedelijk met minder dan de helft daarvan.

Bedrijfsnieuws

Deutsche Bank verlaagde het koersdoel voor Arcelor Mittal van 37,00 euro naar 33,00 euro bij handhaving van het koopadvies. UBS verlaagde donderdag het advies voor ArcelorMittal van Kopen naar Neutraal en het koersdoel van 27,00 naar 23,00 euro. Bank of America noemde gisteren de markt echter te somber over ArcelorMittal en herhaalde het koopadvies voor de staalgigant.

Biotechbedrijf Galapagos zal data presenteren tijdens de United European Gastroenterology (UEG) Week 2022 die plaatsvindt van 8 tot 11 oktober 2022.

CSC ontving een deel van de benodigde goedkeuringen van de toezichthouders op de Bahama's voor de overname van Intertrust.

Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel voor OCI van 49,00 euro naar 55,00 euro met handhaving van het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde donderdag 1,0 procent op 3.744,52 punten, de Dow Jones index verloor 1,2 procent op 29.926,94 punten en de Nasdaq eindigde 0,7 procent in de min bij een slotstand van 11.073,31 punten.