Deutsche Bank verlaagt koersdoel ArcelorMittal

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft vrijdag het koersdoel voor ArcelorMittal verlaagd van 37,00 naar 33,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Bastian Synagowitz wees op de nodige macro-economische uitdagingen, maar zei ook dat de balans van het staalbedrijf weinig risico’s kent. Het koopadvies werd gehandhaafd vanwege de aantrekkelijke waardering en de ruimte die de staalreus heeft om aandeelhouders flink te belonen. Voor de derdekwartaalcijfers verwacht Synagowitz een significante terugval, vooral door de lagere staalprijzen, de hogere energiekosten en een teruggevallen vraag. Deutsche Bank verlaagde zijn ramingen voor de EBITDA tussen 2022 en 2024 met 4 tot zelfs 33 procent, waardoor het koersdoel omlaag ging. Met de nieuwe taxaties zit de Duitse bank 3 tot 26 procent onder de consensusverwachtingen. "Hoewel we meer neerwaartse aanpassingen aan de consensus verwachten, naast de nodige volatiliteit op korte termijn, is het aandeel al flink teruggelopen", aldus de analist. De staalreus investeerde flink in cyclisch werkkapitaal, hetgeen in de komende kwartaal omgezet kan worden naar cash. "Dit ondersteunt de solide vrije kasstroom en kan voor ArcelorMittal een mooi moment zijn om in te springen op de lage koers door aandelen in te kopen", blikte de analist vooruit. Deutsche Bank voorziet een rendement op de vrije kasstroom van 16 tot 33 procent voor de periode 2022 tot 2024. "Gezien de aantrekkelijke waardering, accepteren we de volatiliteit en handhaven we het koopadvies." Het aandeel ArcelorMittal sloot donderdag op 20,86 euro. Bron: ABM Financial News

