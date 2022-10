Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel OCI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor OCI verhoogd van 49,00 naar 55,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de Kepler Cheuvreux. Kepler Cheuvreux gaf daarin aan dat OCI ervan blijft profiteren dat een groot deel van zijn fabrieken op locaties staat waar gas relatief goedkoop is, namelijk in het Midden-Oosten en de VS. Tegelijkertijd blijft de vraag naar de producten van OCI volgens Kepler Cheuvreux ook hoog. Kepler Cheuvreux heeft de taxaties voor de lange termijn verhoogd en daarmee ook de verwachtingen voor de toekomstige kasstroom van OCI. Binnen de sector blijft OCI één van de favorieten van Kepler. Het aandeel OCI sloot donderdag op 41,50 euro. Bron: ABM Financial News

