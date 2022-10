Europese beurzen openen naar verwachting licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een licht lagere opening tegemoet, in afwachting van het belangrijke Amerikaanse banenrapport.

Gerekend wordt op een banengroei van 275.000 in september, een werkloosheid van 3,7 procent en een loongroei op jaarbasis van 5,1 procent.

IG voorziet een openingsverlies van 42 punten voor de Duitse DAX en een min van 19 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 14 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag lager geëindigd.

"OPEC+ heeft zijn grootste productieverlaging sinds 2020 aangekondigd en de EU heeft een embargo ingesteld op Russische energie. Het wereldwijde aanbod van ruwe olie blijft kunstmatig beperkt om de prijzen te ondersteunen. Dit bestrijdt de inflatie niet, maar wakkert deze aan en voedt momenteel de angst voor verdere inflatie. De centrale banken, vooral de Federal Reserve, zullen zich gerechtvaardigd zien om hun koers aan te houden, zo niet zelfs te versnellen. Als gevolg daarvan zullen de aandelenmarkten, de goudprijzen en bitcoin onder druk komen te staan, zoals nu, en zal alleen de Amerikaanse dollar weer profiteren, volgens het motto: Cash is King", aldus marktstrateeg Salah Bouhmidi van IG.

Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank bleek volgens econoom Carsten Brzeski van ING dat de verhoging van 75 basispunten in september niet unaniem was en dat dit ook niet de nieuwe norm lijkt te worden. Maar omdat de zorgen over een recessie niet sterk genoeg is om de rente met minder grote stappen verder te verhogen, rekent de econoom erop dat de rente later deze maand toch weer met 75 basispunten omhoog gaat.

Op macro-economisch vlak was er verder aandacht voor de Duitse fabrieksorders. Die daalden in augustus sterker dan verwacht, met 2,4 procent.

De detailhandelsverkopen in de eurozone daalden in augustus met 0,3 procent en daardoor iets minder dan de verwachte 0,4 procent. In juli namen de verkopen met 0,4 procent af.

Bedrijfsnieuws

Shell verwacht in aanloop naar de cijfers over het derde kwartaal dat de raffinagemarges flink zijn teruggelopen. Het aandeel daalde zo'n 3 procent in Amsterdam en Londen.

ArcelorMittal eindigde ruim 4 procent lager, nadat UBS het aandeel van de kooplijst haalde en het koersdoel verlaagde naar 23,00 euro.

In Parijs deed Unibail-Rodamco-Westfield goede zaken, met een plus van ruim 1,5 procent, net als STMicroelectronics. ArcelorMittal was de grootste daler in de CAC 40.

In Frankfurt viel Zalando op, met een winst van ruim 3 procent en steeg Porsche Automobil Holding bijna 3 procent. E.ON was hekkensluiter in de DAX met een verlies van bijna 3 procent. RWE verloor 2,5 procent.

Euro STOXX 50 3.436,96 (-0,3%)

STOXX Europe 600 396,35 (-0,6%)

DAX 12.470,78 (-0,4%)

CAC 40 5.936,42 (-0,8%)

FTSE 100 6.997,27 (-0,8%)

SMI 10.391,13 (-0,8%)

AEX 661,83 (-0,5%)

BEL 20 3.434,81 (-0,3%)

FTSE MIB 21.140,55 (-1,0%)

IBEX 35 7.511,10 (-0,9%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een licht lagere opening tegemoet, na een lager slot op donderdag.

Volgens marktanalist Kevin Flanagan van WisdomTree is de grote vraag of de Federal Reserve doorgaat met het verhogen van de rente in hetzelfde tempo als in de voorbije maanden, of dat de centrale bank de teugels in november iets zal laten vieren.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING is de kans juist kleiner geworden dat de Fed minder hard op de rem zal trappen, na het verschijnen van beter dan verwachte inkoopdata voor de Amerikaanse dienstensector op woensdag en het ADP-banenrapport.

Ook het Internationaal Monetair Fonds vindt dat de centrale banken de rentes moeten blijven verhogen, ondanks de toegenomen kans op een recessie, bleek donderdag uit opmerkingen van IMF-directeur Kristalina Georgieva.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gestegen met 29.000 tot 219.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 203.000 aanvragen.

De olieprijs steeg verder, nadat OPEC+ woensdag een productieverlaging aankondigde van 2 miljoen vaten per dag.

"OPEC's belangrijkste lid, Saoedi-Arabië, heeft een duidelijke boodschap afgegeven: men wil niet dat de olieprijs onder de 70 dollar uitkomt en om de prijs stabiel te houden, doet het kartel alles wat nodig is", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

De productieverlaging leidt tot hogere olieprijzen en ook hogere prijzen aan de pomp in de VS, waar Amerikaanse beleidsmakers niet blij mee zijn, aldus Aslam.

"Hogere olieprijzen zorgen ook voor een hogere inflatie, die toch al rond het hoogste punt in 40 jaar ligt", aldus Aslam.

Bedrijfsnieuws

Vertegenwoordigers van Elon Musk en Twitter worstelen nog steeds met de voorwaarden van een overeenkomst voor de aankoop van het social mediabedrijf door Musk, meldden media. Het aandeel Twitter daalde ruim 3,5 procent.

Constellation Brands verkoopt een deel van zijn wijnactiviteiten aan The Wine Group om zich meer te kunnen toeleggen op het duurdere segment. Daarnaast publiceerde het concern kwartaalcijfers. Hoewel het concern afgelopen kwartaal vanwege een eenmalige last een verlies boekte, overtroffen de resultaten de verwachtingen en ging de outlook voor heel het boekjaar omhoog. Het aandeel verloor 1,5 procent.

Peloton Interactive wil nog eens 500 banen schrappen, meldde de Wall Street Journal donderdag. Het is de vierde ontslagronde voor de maker van fitnessapparatuur dit jaar. Het aandeel steeg 4 procent.

S&P 500 index 3.744,52 (-1,0%)

Dow Jones index 29.926,94 (-1,2%)

Nasdaq Composite 11.073,31 (-0,7%)

AZIE

De Japanse beurs noteert vrijdag lager. De Chinese beurs houdt de deuren vandaag gesloten.

Nikkei 225 27.110,68(-0,7%)

Shanghai Composite Gesloten

Hang Seng 17.787,76 (-1,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 0,9793. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 0,9797.

USD/JPY Yen 145,01

EUR/USD Euro 0,9793

EUR/JPY Yen 142,01

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese beurzen gesloten (Chi)

08:00 Industriële productie - Augustus (Dld)

14:30 Banengroei en werkloosheid - September (VS)

16:00 Groothandelsvoorraden - Augustus (VS)

21:00 Consumentenkrediet - Augustus (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten