Galapagos presenteert nieuwe data tijdens UEG Week

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos zal data presenteren tijdens de United European Gastroenterology (UEG) Week 2022 die plaatsvindt van 8 tot 11 oktober 2022. Dit meldde het biotechbedrijf donderdag nabeurs.



Galapagos zal verschillende presentaties leiden met nieuwe post-hoc analyses van de SELECTION-studie, waarin de veiligheid en werkzaamheid van Jyseleca® (filgotinib) werd onderzocht bij patiënten met matige tot ernstige actieve colitis ulcerosa, aldus het bedrijf.



Verder geeft Galapagos een presentatie over de veiligheidsdata van filgotinib in een brede risicogroep in reumatoïde artritis.



Naast de presentaties over klinische gegevens organiseert Galapagos op maandag 10 oktober 2022 ook een hybride symposium: 'JAK to the future - a patient centric choice in UC', meldde het bedrijf. Bron: ABM Financial News

