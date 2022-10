Olieprijs stijgt verder Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag verder gestegen. Bij een settlement van 88,45 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna een procent duurder. Woensdag kondigde OPEC+ een productieverlaging van 2 miljoen vaten per dag aan, wat volgens marktkenners vooral gunstig is voor Rusland. "OPEC's belangrijkste lid, Saoedi-Arabië, heeft een duidelijke boodschap afgegeven: men wil niet dat de olieprijs onder de 70 dollar uitkomt en om de prijs stabiel te houden, doet het kartel alles wat nodig is", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. De productieverlaging leidt tot hogere olieprijzen en ook hogere prijzen aan de pomp in de VS, waar Amerikaanse beleidsmakers niet blij mee zijn, aldus Aslam. "Hogere olieprijzen zorgen ook voor een hogere inflatie, die toch al rond het hoogste punt in 40 jaar ligt", aldus Aslam. Analisten van Morgan Stanley verwachten ondertussen niet dat OPEC+ ook daadwerkelijk de productie met 2 miljoen vaten per dag zal verlagen, maar vermoedelijk met minder dan de helft daarvan. "In vergelijking met de productie in september schatten we de impact op het aanbod in op 0,8 miljoen vaten per dag", aldus Morgan Stanley. Bron: ABM Financial News

