Europese beurzen onder druk

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot 0,6 procent in het rood op 396,35 punten, de Duitse DAX verloor 0,4 procent op 12.470,78 punten, de Franse CAC 40 daalde 0,8 procent op 5.936,42 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 0,8 procent in de min bij een slot van 6.997,27 punten.

"OPEC+ heeft zijn grootste productieverlaging sinds 2020 aangekondigd en de EU heeft een embargo ingesteld op Russische energie. Het wereldwijde aanbod van ruwe olie blijft kunstmatig beperkt om de prijzen te ondersteunen. Dit bestrijdt de inflatie niet, maar wakkert deze aan en voedt momenteel de angst voor verdere inflatie. De centrale banken, vooral de Federal Reserve, zullen zich gerechtvaardigd zien en hun koers aanhouden, zo niet zelfs versnellen. Als gevolg daarvan zullen de aandelenmarkten, de goudprijzen en de bitcoin onder druk komen te staan, zoals nu, en zal alleen de Amerikaanse dollar weer profiteren - volgens het motto: Cash is King", aldus marktstrateeg Salah Bouhmidi van IG.

De olieprijs noteerde donderdag een procent hoger en de euro/dollar op 0,9827.

Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank bleek volgens econoom Carsten Brzeski van ING dat de verhoging van 75 basispunten in september niet unaniem was en dat dit ook niet de nieuwe norm lijkt te worden. Maar omdat de zorgen over een recessie niet sterk genoeg is om de rente met minder grote stappen verder te verhogen, rekent de econoom erop dat de rente later deze maand toch weer met 75 basispunten omhoog gaat.

Op macro-economisch vlak was er verder aandacht voor de Duitse fabrieksorders. Die daalden in augustus sterker dan verwacht, met 2,4 procent.

De detailhandelsverkopen in de eurozone daalden in augustus met 0,3 procent en daardoor iets minder dan de verwachte 0,4 procent. In juli namen de verkopen met 0,4 procent af.

Bedrijfsnieuws

Shell verwacht in aanloop naar de cijfers over het derde kwartaal dat de raffinagemarges flink zijn teruggelopen. Het aandeel daalde zo'n 3 procent in Amsterdam en Londen.

ArcelorMittal eindigde ruim 4 procent lager, nadat UBS het aandeel van de kooplijst haalde en het koersdoel verlaagde naar 23,00 euro.

In Parijs deed Unibail-Rodamco-Westfield goede zaken, met een plus van ruim 1,5 procent, net als STMicroelectronics. ArcelorMittal was de grootste daler in de CAC 40.

In Frankfurt viel Zalando op, met een winst van ruim 3 procent en steeg Porsche Automobil Holding bijna 3 procent. E.ON was hekkensluiter in de DAX met een verlies van bijna 3 procent. RWE verloor 2,5 procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen tot een half procent in het rood.