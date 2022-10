AEX lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn donderdag met verlies gesloten. De AEX index daalde 0,5 procent tot 661,38 punten, terwijl de AMX en de AScX vlak sloten. Het Damrak bewoog voor de tweede opeenvolgende dag lager. "Terwijl de wereldeconomie in een winterrecessie afglijdt, bevindt Europa zich in het oog van de storm. Hoge energiekosten als gevolg van de oorlog in Oekraïne en stijgende rentetarieven hebben koude rillingen door de regio gestuurd, die alleen maar erger zullen worden", zei econoom Carsten Brzeski van ING, eraan toevoegend dat er geen gemakkelijke uitweg zal zijn. "OPEC+ heeft zijn grootste productieverlaging sinds 2020 aangekondigd en de EU heeft een embargo ingesteld op Russische energie. Het wereldwijde aanbod van ruwe olie blijft kunstmatig beperkt om de prijzen te ondersteunen", zei marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland. "Dit bestrijdt de inflatie niet, maar wakkert deze aan en voedt momenteel de angst voor verdere inflatie. De centrale banken, vooral de Fed, zullen zich gerechtvaardigd zien en hun koers aanhouden, zo niet zelfs versnellen. Als gevolg daarvan zullen de aandelenmarkten, de goudprijzen en de bitcoin onder druk komen te staan, zoals nu, en zal alleen de Amerikaanse dollar weer profiteren", voegde hij toe. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek donderdag dat de consumentenprijzen in september op jaarbasis zijn gestegen met 14,5 procent, tegen 12,0 procent in augustus. Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat de Duitse fabrieksorders in augustus op maand- en jaarbasis zijn gedaald met respectievelijk 2,4 procent en 4,1 procent. De detailhandelsverkopen in de eurozone zijn in augustus op maand- en jaarbasis gedaald met achtereenvolgens 0,3 procent en 2,0 procent. Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering vorige week in de VS is gestegen met 29.000 tot 219.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 203.000 nieuwe aanvragen. De euro/dollar noteerde op 0,9827. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9877 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 0,9882 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 1,1 procent hoger. Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 9 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door ASMI met een winst van 3,1 procent. ASML steeg 2,1 procent en Besi noteerde 1,7 procent hoger. Just Eat Takeaway steeg 2,7 procent. UBS verlaagde het koersdoel voor de maaltijdbezorger, maar handhaafde wel het koopadvies. De Zwitserse bank verlaagde tevens het koersdoel voor Randstad naar 40,00 euro met handhaving van het verkoopadvies. Het advies voor ArcelorMittal werd verlaagd van Kopen naar neutraal. ArcelorMittal daalde 4,1 procent, terwijl Randstad 2,2 procent verloor. Shell leverde 3,2 procent in na een waarschuwing voor teruglopende raffinagemarges. ING sluit niet uit dat het derde kwartaal wat aan de magere kant was. Volgens analisten van de bank oogt de consensus dan ook wat optimistisch. In de AMX ging Inpost aan kop met een winst van 4,0 procent. Fugro won 1.9 procent, terwijl Vopak 1,0 procent steeg. Corbion was met een verlies van 2,2 procent de sterkste daler onder de Midkappers. AMG verloor 1.5 procent in op 23,84 euro. Berenberg verlaagde het koersdoel voor AMG van 46,00 naar 41,00 euro met handhaving van het koopadvies, in aanloop naar de derdekwartaalcijfers. In de AScX noteerde CM.com 3,3 procent hoger, TomTom steeg 1,7 procent en Vivoryon noteerde 3,7 procent lager. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent lager op 3.774,49 punten. De Dow Jones index daalde 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde vlak. Bron: ABM Financial News

