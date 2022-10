CSC krijgt groen licht in Luxemburg voor overname Intertrust Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) CSC heeft de benodigde goedkeuringen van toezichthouders in Luxemburg binnen voor de overname van Intertrust. Dit maakten de twee bedrijven donderdag nabeurs bekend. Inmiddels hebben 11 van de 13 toezichthouders groen licht gegeven voor de overname. Er moet nu nog goedkeuring komen van de Bahamas en de Kaaimaneilanden. De twee partijen verwachten de overname nog altijd in de tweede jaarhelft af te ronden. Bron: ABM Financial News

