Centrale banken moeten blijven verkrappen - IMF Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Centrale banken wereldwijd moeten de rentes blijven verhogen, ondanks de kwetsbare outlook voor de wereldeconomie. Dit zei de directeur van het Internationaal Monetair Fonds donderdag. "Onze wereldeconomie is als een schip in woelige wateren. We hebben alle wijsheid nodig die we kunnen verzamelen om het schip stabiel te houden en te navigeren door wat ons te wachten staat", aldus IMF-directeur Kristalina Georgieva. Het IMF zal volgende week met een update van zijn World Economic Outlook komen en daarin wordt de verwachte mondiale groei voor 2023 neerwaarts bijgesteld, aldus Georgieva. "We zullen benadrukken dat het risico van een recessie groeit", aldus de IMF-directeur. Desondanks moeten de centrale banken "op koers blijven" in hun strijd om de hoogste inflatie in 40 jaar omlaag te brengen, zelfs met het risico dat ze te snel en te veel verkrappen, zei Georgieva. Het IMF schat in dat landen die samen goed zijn voor een derde van de economische output wereldwijd eind dit jaar en begin volgend jaar twee kwartalen van krimp tegemoet gaan. Verder berekent het IMF dat mondiale economische vooruitzichten tussen nu en 2026 met 4 biljoen dollar zullen krimpen, de omvang van de Duitse economie. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.