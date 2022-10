Beursblik: zwakker dan verwacht kwartaal voor Shell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) De update van Shell vanochtend wijst op een zwakker derde kwartaal dan verwacht. Dit concludeerden analisten van UBS. Shell zei donderdagochtend in aanloop naar de kwartaalcijfers dat de raffinagemarges flink zijn teruggelopen. Volgens de analisten van de Zwitserse bank is het zwakkere kwartaal met name te wijten aan de prestaties bij de divisie Integrated Gas, waar de handelsactiviteiten lager waren dan in het voorgaande kwartaal als gevolg van seizoensinvloeden en de marktvolatiliteit. Daarnaast worden de resultaten gedrukt door zwakker dan verwachte resultaten bij Downstream, onder andere vanwege lagere raffinagemarges. Tot slot voorzien de analisten dat ook het werkkapitaal nog steeds een belemmering is voor de energiereus. Shell zei dat de uitstroom van werkkapitaal eind augustus 2,5 miljard dollar bedroeg en dat het voor het hele kwartaal hoger zou kunnen zijn, afhankelijk van de volatiliteit in de markt. UBS handhaafde het koopadvies met een koersdoel van 26,50 pond. Het aandeel Shell noteerde donderdag 4,0 procent lager op 26,07 euro. Bron: ABM Financial News

