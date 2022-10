Wall Street koerst af op lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen donderdag af op een lagere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,3 procent in het rood.

Wall Street werd woensdag bij de opening getroffen door flinke winstnemingen, met een verlies voor hoofdgraadmeter S&P 500 van bijna twee procent. Na de slotgong in Amsterdam werd het herstel echter ingezet en de Amerikaanse hoofdindex noteerde zelfs even in het groen. Bij de slotzoemer in New York stond er uiteindelijk een bescheiden verlies van 0,2 procent op de borden.

Volgens marktanalist Kevin Flanagan van Wisdom Tree is de grote vraag of de Federal Reserve doorgaat met het verhogen van de rente in hetzelfde tempo als in de voorbije maanden, of dat de centrale bank de teugels in november iets zal laten vieren. "We kunnen [na drie opeenvolgende verhogingen van 75 basispunten] weliswaar lachen om een verhoging van de rente met 50 basispunten, maar het zijn nog steeds 50 basispunten", zei hij

Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gestegen met 29.000 tot 219.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 203.000 aanvragen.

De euro/dollar noteerde op 0,9869. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 0,9877 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 0,9882 op de borden.

De olieprijs noteerde donderdag vlak.

Bedrijfsnieuws

Vertegenwoordigers van Elon Musk en Twitter worstelen nog steeds met de voorwaarden van een overeenkomst voor de aankoop van het socialmediabedrijf door Musk, meldden media. Het aandeel Twitter daalde voorbeurs 1,8 procent.

Ford Motor verhoogt de startprijs van zijn elektrische truck voor de tweede keer in korte tijd.

Constellation Brands verkoopt een deel van zijn wijnactiviteiten aan The Wine Group om zich meer te kunnen toeleggen op het duurdere segment. Daarnaast publiceerde het concern kwartaalcijfers. Hoewel het concern afgelopen kwartaal vanwege een eenmalige last een verlies boekte, overtroffen de resultaten de verwachtingen en ging de outlook voor heel het boekjaar omhoog. Het aandeel daalde 0,5 procent.

Levi Strauss komt nabeurs met kwartaalcijfers. Het aandeel steeg voorbeurs 0,4 procent.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,2 procent lager op 3.783,28 punten. De Dow Jones index eindigde 0,1 procent in het rood op 30.273,87 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,3 procent tot 11.148,64 punten.