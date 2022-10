Constellation Brands boekt verlies op Canopy Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Constellation Brands heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet geboekt, dankzij groeiende vraag naar biermerken zoals Corona en Modelo, maar door een nieuwe afboeking op de investering in cannabisbedrijf Canopy bleef er onder de streep meer dan een miljard dollar verlies over. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers. De omzet steeg in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar van 2,56 miljard naar 2,86 miljard dollar en het operationele resultaat steeg van 739 miljoen naar 813 miljoen dollar. Het nettoresultaat ging van 1,5 miljoen dollar positief naar 1,15 miljard dollar negatief. Constellation deelde voor 650 miljoen dollar in het verlies dat Canopy leed na een afwaardering op de goodwill van het cannabisbedrijf. Daarnaast moest Constellation fors afwaarderen op de boekwaarde van Canopy. Ondanks het verlies wordt een dividend van 0,80 dollar per aandeel uitgekeerd. De aangepaste winst per aandeel exclusief Canopy bedroeg afgelopen kwartaal 3,33 dollar, wat ruim meer was dan de 2,82 dollar die analisten volgens FactSet hadden verwacht. Het bedrijf gaat ook 1,2 miljard dollar investeren in uitbreiding van de biertak in Mexico en andere verbeteringen. Constellation kondigde donderdag tevens aan een deel van zijn minder dure wijnen te verkopen aan The Wine Group om zich meer te kunnen richten op het duurdere segment. Outlook Constellation verwacht voor dit boekjaar en aangepaste winst per aandeel tussen 11,20 en 11,60 dollar. Dat is meer dan de 11,20 tot 11,50 waarop het bedrijf eerder rekende. Bron: ABM Financial News

