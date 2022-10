'Markt te somber over ArcelorMittal' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft donderdag de winsttaxaties voor ArcelorMittal verlaagd, maar vindt dat de markt te somber is gestemd. Dit bleek uit een sectorrapport van de Amerikaanse bank. Analisten van de bank verwachten voor het derde kwartaal een 61 procent lagere EBITDA op kwartaalbasis van 2 miljard dollar. Dit door een combinatie van volumedruk en hogere kosten. De consensus staat op 3,3 miljard dollar. De Amerikaanse bank wijst er ook op dat ArcelorMittal de productie in delen van Europa heeft stilgelegd vanwege een zwakke vraag en hoge energiekosten. De bank schat dit op 20 tot 25 procent. "En beleggers hebben dit goed begrepen", wijst Bank of America op de koers van het aandeel. De analisten vinden dat de markt echter te somber is over ArcelorMittal, gezien de sterke balans, de belofte om de helft van de vrije kasstroom terug te laten vloeien naar de aandeelhouders, de wereldwijde blootstelling en significante groei van zijn Indiase joint venture. Bank of America heeft een koopadvies op ArcelorMittal met een koersdoel van 27,00 euro. Bron: ABM Financial News

