Beursblik: UBS verlaagt koersdoel Randstad

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft donderdag het koersdoel voor Randstad verlaagd van 45,00 naar 40,00 euro en handhaafde het verkoopadvies, na een neerwaartse bijstelling van de prognoses voor Randstad. Die neerwaartse bijstelling is volgens de analisten een weerspiegeling van de ontwikkeling in de uitzendsector, waarbij voor 2023 een krimp wordt voorzien, aangezien klanten in de meeste branches minder personeel zullen aannemen vanwege oplopende kosten en minder vraag. Dit zal al in de laagste maanden van dit jaar zichtbaar worden. De brutomarges van Randstad ondervindt volgens de analisten echter steun in het aanhoudende tekort aan arbeidskrachten in de voor Randstad belangrijke sectoren en de expansie van het bedrijf in het professionele segment. UBS verwacht dat de aangepaste EBITA-marge in 2022 met 10 basispunten daalt tot 4,3 procent en in 2023 zal zakken tot een dieptepunt van 3,1 procent. De winstraming van UBS voor 2023 zit inmiddels 29 procent onder de analistenconsensus. Het aandeel Randstad noteerde donderdag 0,3 procent lager op 45,77 euro. Bron: ABM Financial News

