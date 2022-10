Valuta: euro doet stapje terug Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag in een afwachtende markt onder de 0,99 dollar in afwachting van de Amerikaanse banengroei in september op vrijdagmiddag. "Ten opzichte van de herstelbeweging die de euro eerder deze week liet zien, oogt de markt weer iets dollarminnender, maar de bewegingen vinden wel plaats binnen een smalle bandbreedte van de euro ten opzichte van de dollar", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Voornaamste reden voor de druk op de euro lijkt de tegenvaller in de Duitse fabrieksorders te zijn", aldus de handelaar. Die vielen op maandbasis sterker terug dan verwacht. De afname kwam uit op 2,4 procent, terwijl vooraf de verwachting duidde op een daling met 0,5 procent. Tegelijkertijd lijkt de markt meer rust te ervaren rondom Oekraïne met ook een hervatting van de levering van Russisch gas aan Italië. De detailhandelsverkopen in de eurozone daalden in augustus met 0,3 procent iets minder dan de verwachte 0,4 procent. In juli namen de verkopen met 0,4 procent af. Voor de Amerikaanse wekelijkse steunaanvragen die vanmiddag aan de beurt zijn, wordt een aantal van 203.000 verwacht tegen 193.000 een week eerder. Er dient zich donderdag een flinke reeks sprekers met enige monetaire zeggenschap aan en dat zijn de voorzitter van de Federal Reserve van Cleveland Loretta Mester, de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen, de voorzitter van de centrale bank van Canada Tiff Macklem, Fed-bestuurder Lisa Cook, Fed-bestuurder Christopher Waller, de Britse minister van financiën Kwasi Kwarteng en de voorzitter van de Fed van New York John Williams. De euro noteerde donderdag 0,1 procent hoger op 0,9892 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent hoger op 0,8757 Britse pond. Het Britse pond daalde donderdag 0,3 procent en noteerde op 1,1296 dollar. Bron: ABM Financial News

