Shell onder druk in vlakke AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakte donderdagochtend een pas op de plaats, mede door een koersverlies van indexzwaargewicht Shell. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 0,1 procent tot 663,37 punten.

Beleggers doen het vanochtend rustig aan na het koersgeweld in de afgelopen dagen. "De hogere rentes en een iets lager dan verwachte definitieve stand van de inkoopmanagersindex van de eurozone waren woensdag voldoende reden om wat winst te nemen na de beste drie beursdagen sinds 2020", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

De Amerikaanse beurzen lieten woensdagavond laat wel een herstel zien. Volgens Wells Fargo had dit te maken met een grote optiepositie die werd ingenomen.

Volgens Wiersma van ING is de kans afgenomen dat de Amerikaanse centrale bank snel minder hard op de rem zal trappen, wijzend op cijfers over de Amerikaanse dienstensector. De cijfers liepen slechts licht terug vorige maand en wijzen volgens de expert van ING op een "sterk economisch momentum" in de VS. Ook het banencijfer van ADP liet volgens hem zien dat de arbeidsmarkt krap blijft. "De Fed zal op basis van deze cijfers de beleidsrente volgende maand naar verwachting gewoon met 75 basispunten verhogen om een loonprijsspiraal te voorkomen", aldus Wiersma.

Wiersma verwacht dat de financiële markten de komende tijd beweeglijk blijven, door de onzekerheid over de groei, inflatie, het beleid van de centrale banken en de bedrijfswinsten.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9886.

De olieprijzen daalden licht tot krap 88 dollar, nadat OPEC+ op woensdag besloot de productie vanaf november met 2 miljoen vaten per dag te verlagen. Dit komt overeen met ongeveer twee procent van de wereldwijde dagproductie.

Het besluit zal de toch al hoge energieprijzen volgens marktkenners verder opdrijven en het olie-exporterende Rusland helpen de oorlog in Oekraïne te betalen.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won Just Eat Takeaway 2,7 procent. UBS verlaagde het koersdoel voor de maaltijdbezorger, maar handhaafde wel het koopadvies. Unibail won 2,0 procent. Shell was de gebeten hond met een verlies van ongeveer 4,2 procent na een waarschuwing voor teruglopende raffinagemarges. ING sluit niet uit dat het derde kwartaal wat aan de magere kant was. Volgens analisten van de bank oogt de consensus dan ook wat optimistisch.

In de AMX ging Air France-KLM aan kop met een winst van 4,2 procent, terwijl CTP 1,4 procent bijschreef en Inpost 1,6 procent won. AMG leverde 0,9 procent in op 23,84 euro. Berenberg verlaagde het koersdoel voor AMG van 46,00 naar 41,00 euro met handhaving van het koopadvies, in aanloop naar de derdekwartaalcijfers. Arcadis daalde met 1,1 procent.

In de AScX won CM.com 3,7 procent en Sligro 2,7 procent. Azerion deed met een min van 3,1 procent een stapje terug.