'Mogelijk mager derde kwartaal Shell' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell lijkt een ietwat mager derde kwartaal achter de rug te hebben ten opzichte van het tweede kwartaal. Dit oordeelde analist Quirijn Mulder van ING donderdag, nadat de energiereus met een tussentijdse update over het derde kwartaal kwam. De magere resultaten zijn niet alleen het gevolg van de teruggelopen olieprijzen, maar ook van de lagere olieproductie van Shell, zo zag Mulder. De gasprijzen liepen op kwartaalbasis op, maar de gashandel bleek zwakker mede vanwege seizoensgebonden effecten. Voor Downstream was het volgens Mulder geen makkelijk kwartaal, waarbij de omzetvolumes lager uitvielen dan verwacht. De raffinagemarges halveerden bijna op kwartaalbasis, terwijl de chemiemarges zelfs negatief waren, zo zag de analist. "Al met al denken we dat de EBITDA-consensus van 22 miljard dollar te ambitieus is", aldus Mulder. In de komende weken zal de consensus geactualiseerd worden, zo merkte de analist bovendien op. "De onderliggende activiteiten blijven erg sterk en Shell is in een goede positie ten opzichte van andere oliereuzen, in het licht van de blootstelling aan gas en kostenbeheer." ING handhaafde het koopadvies op Shell met een koersdoel van 27,50 euro. Het aandeel Shell leverde vanochtend 3,5 procent in op 26,21 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.