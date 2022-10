Shell daalt in licht hoger geopende AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,3 procent hoger naar 666,23 punten, terwijl de Midkap 0,8 procent won. Onder de hoofdaandelen wonnen Just Eat, ASMI en Adyen ongeveer twee procent. Shell was de gebeten hond met een verlies van ongeveer 2,5 procent na een waarschuwing voor teruglopende raffinagemarges. In de AMX ging AMG aan kop met een winst van 2,5 procent naar 24,66 euro. Berenberg verlaagde wel het koersdoel voor AMG van 46,00 naar 41,00 euro met handhaving van het koopadvies, in aanloop naar de derdekwartaalcijfers. In de AScX won Fastned twee procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.