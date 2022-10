AEX wacht flink hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting hoger van start na een herstel op Wall Street woensdagavond. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 1,5 procent.

Woensdag deed de AEX met een verlies van 0,8 procent op 664,45 nog een stapje terug, na een koerssprong dinsdag van 3,7 procent. De S&P won dinsdag ruim drie procent.

Wall Street werd woensdag bij de opening getroffen door flinke winstnemingen, met een verlies voor hoofdgraadmeter S&P 500 van bijna twee procent. Na de slotgong in Amsterdam werd het herstel echter ingezet en de Amerikaanse hoofdindex noteerde zelfs even in het groen. Bij de slotzoemer in New York stond er uiteindelijk een bescheiden verlies van 0,2 procent op de borden. Vanochtend noteren Amerikaanse futures hoger.

Beleggers haalden deze week hun inspiratie onder meer uit het verrassende besluit van de Reserve Bank of Australia om de rente minder dan verwacht te verhogen, en een daling van het aantal vacatures in augustus in de VS. "Als die trend zich voortzet, zal de Fed de rente misschien in een lager tempo verhogen", zei marktanalist Jack Janasiewicz van Natixis Investment.

Beleggers hopen daarnaast dat de inflatie aan het pieken is en dat de mondiaal dalende grondstoffenprijzen de komende maanden steun zullen bieden. Vanochtend maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat de consumentenprijzen in Nederland op jaarbasis met 14,5 procent zijn gestegen. In augustus was de stijging nog 12,0 procent.

De scepsis blijft echter groot. “Weinig beleggers zijn ervan overtuigd dat de rally deze week meer is dan een berenmarktrally”, zei analist Mark Hackett van Nationwide. "Het vertrouwen blijft zwak onder CEO's, kleine bedrijven, consumenten en investeerders. Universeel pessimisme is echter een goed teken vanuit een contrair beleggingsperspectief, hoewel de timing moeilijk te voorspellen is.”

In Azië wint de Nikkei index in Tokio vanochtend circa een procent, terwijl Seoel dankzij de zware weging van halfgeleiders ongeveer anderhalf procent in het groen noteert. De Hang Seng index in Hongkong koerst juist nipt in het rood.

OPEC sloot akkoord

De oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,4 procent hoger op 87,76 dollar op de New York Mercantile Exchange, gesteund door het nieuws dat oliekartel OPEC en diens bondgenoten, waaronder Rusland, besloten om de olieproductie met 2 miljoen vaten per dag te verlagen. Dit komt overeen met ongeveer twee procent van de wereldwijde dagproductie.

Het besluit zal de toch al hoge energieprijzen volgens marktkenners verder opdrijven en het olie-exporterende Rusland helpen de oorlog in Oekraïne te betalen.

Het Witte Huis zei in een reactie dat “de president teleurgesteld is over het kortzichtige besluit van OPEC+ om de productiequota te verlagen terwijl de wereldeconomie te maken heeft met de aanhoudende negatieve gevolgen van de invasie van [de Russische president Vladimir] Poetin in Oekraïne".

Het Witte Huis benadrukte daarnaast dat president Joe Biden overweegt om extra strategische olievoorraden vrij te geven om de olieprijzen onder druk te zetten.

Bedrijfsnieuws

Berenberg verlaagde het koersdoel voor AMG van 46,00 naar 41,00 euro met handhaving van het koopadvies, in aanloop naar de derdekwartaalcijfers.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 0,2 procent tot 3.783,34 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 30.273,87 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 11.148,64 punten.