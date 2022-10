Berenberg verlaagt koersdoel AMG Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor AMG verlaagd van 46,00 naar 41,00 euro met handhaving van het koopadvies, in aanloop naar de derdekwartaalcijfers. De analist rekent voor het derde kwartaal op een geleidelijke verbetering van de resultaten, met een omzet van 438 miljoen dollar en een EBITDA-resultaat van 101 miljoen dollar. Met name de divisie Clean Energy zal bijdragen aan de groei, met 178 miljoen dollar omzet en 80 miljoen dollar EBITDA in het derde kwartaal, verwacht Berenberg. De divisie profiteert van aanhoudende tekorten aan spodumeen op de markt voor fabrikanten van lithium. De divisies Critical Minerals en Critical Materials Technologies moeten het doen met EBITDA-resultaten van 8 miljoen en 13 miljoen dollar. De nettowinst zou uitkomen op 41 miljoen dollar. Outlook Berenberg rekent op een verhoging van de EBITDA-verwachting voor het jaar, die nu staat op 280 tot 300 miljoen dollar. Berenberg voorziet een jaarresultaat van 331 miljoen dollar, dankzij de sterke markten voor lithium en vanadium, waardoor het bedrijf de outlook voor 2022 al drie keer kon verhogen. De komende kwartalen zal de prijs van spodumene iets kunnen dalen, nu de aanvoer verbetert en de voorraden toenemen. Toch zal de prijs nog geruime tijd bovengemiddeld hoog blijven. In combinatie met een Spodumene 1+ project, de eerste lithiumhydroxide module en de start van vanadiumproductie in Zanesville zal dit de winst in 2023 betekenisvol verhogen, verwachten de analisten. Berenberg denkt dat een EBITDA van 392 miljoen in 2023 realistisch is, en de outlook die AMG zal afgeven zal leiden tot een verhoging van de consensusverwachting die nu op 335 miljoen dollar ligt. Het aandeel AMG sloot woensdag op 24,06 euro. Bron: ABM Financial News

