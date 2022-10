Olieprijs hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald en OPEC+ heeft besloten de productie met 2 miljoen vaten per dag te verlagen.

Uit de EIA-data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 30 september zijn gedaald met 1,4 miljoen vaten tot 429,2 miljoen stuks.

De benzinevoorraden daalden met 4,7 miljoen vaten tot 207,5 miljoen vaten.

De voorraden stookolie en diesel daalden met 3,4 miljoen vaten tot 110,9 miljoen stuks.

De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 91,3 procent. Dat was 90,6 procent een week eerder.

Oliekartel OPEC en diens bondgenoten hebben woensdag besloten om de olieproductie met 2 miljoen vaten per dag te verlagen.

Het besluit zal de toch al hoge energieprijzen volgens marktkenners verder opdrijven en het olie-exporterende Rusland helpen de oorlog in Oekraïne te betalen.

Het besluit zou een plan van de G7 kunnen ondermijnen om de prijs van Russische olie op de wereldmarkt te beperken middels de introductie van een prijsplafond.

De productieverlaging is de grootste van het kartel en diens partners verenigd in OPEC+, wat aangeeft dat het van plan is om de prijzen hoog te houden na zeven jaar van een relatief gematigde markt, concluderen analisten.

De oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,4 procent, ofwel 1,24 dollar, hoger op 87,76 dollar op de New York Mercantile Exchange.