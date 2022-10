Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten.

De brede STOXX Europe 600 index daalde 1,0 procent tot 398,91 punten, de Duitse DAX verloor 1,2 procent tot 12.517,18 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,9 procent op 5.985,46 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,5 procent lager op 7.052,62 punten.

De Europese aandelenmarkten daalden woensdag na een driedaagse zegereeks, gesteund door de aan kracht winnende overtuiging in de markt dat de Federal Reserve de rente mogelijk in een lager tempo gaat verhogen. Volgens marktanalisten van Mott Capital Management is er echter niets fundamenteel in de markt veranderd om een belangrijke wijziging in het agressieve beleid van de Fed te rechtvaardigen.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de dienstensector in de eurozone in september iets meer is gekrompen dan eerder werd gemeten. de index daalde van 49,8 naar 48,8.

In het VK was in september sprake van nulgroei, terwijl de dienstensector in Duitsland versneld kromp en de groei in Frankrijk verder aantrok. In Italië en Spanje was in september sprake van krimp.

De Duitse export is in augustus met 1,6 procent gestegen, terwijl de import met 3,4 procent toenam, waarmee de handelsbalans uitkwam op een overschot van 1,2 miljard euro.

De Franse industriële productie is in augustus op maand- en jaarbasis gestegen met achtereenvolgens 2,4 procent en 0,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 0,9854. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9984 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 0,9983 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 1,5 procent hoger, nadat uit de meest recente cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Oliekartel OPEC en diens bondgenoten hebben woensdag besloten om de olieproductie met 2 miljoen vaten per dag te verlagen.

Bedrijfsnieuws

Infineon steeg 3,1 procent. Het hoofd van de autodivisie van Infineon bevestigde dat de vraag naar microcontrollers en vermogenshalfgeleiders ruim boven de levercapaciteit van de chipfabrikant blijft.

LVMH daalde 1,6 procent na een rapport van RBC Capital Markets. De zogenaamde soft-luxury-divisie zou het bedrijf kunnen helpen met het overtreffen van de verwachtingen, aangezien de divisie, waar onder andere Louis Vuitton en Dior onder vallen, naar verwachting een omzetgroei van circa 20 procent zal rapporteren.

In Frankfurt steeg Hannover Rueck 3,2 procent, Daimler Truck won 3,1 procent, terwijl Siemens Energy 5,8 procent lager noteerde.

In Parijs noteerde EssilorLuxottica 1,4 procent hoger. Unibail-Rodamco-Westfield daalde 7,1 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,4 procent lager op 3.736,72 punten. De Dow Jones index daalde 1,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 2,0 procent in het rood.