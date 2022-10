AEX doet stapje terug

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten, na een flinke rally in de voorgaande dagen, opverend van een bodem op 630 punten.

De AEX sloot 0,8 procent lager op 664,45 punten.

De lagere koersen volgen op een forse rally op dinsdag. "Psychologisch interessant is het feit dat slecht nieuws momenteel gewoon wordt onderdrukt", aldus marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland. "De inflatie in de eurozone blijft hoog, alleen al in Duitsland ligt de inflatie nu in de dubbele cijfers. En de producentenprijzen exploderen", aldus Bouhmidi.

"Niettemin verwachten beleggers dat de gasprijzen zullen dalen en dat de inflatiespiraal zal afnemen. Een nogal fragiel scenario." De inflatie is volgens Bouhmidi nog niet onder controle en het is dan ook onwaarschijnlijk volgens de analist dat de centrale banken de cyclus van renteverhogingen binnenkort zullen beëindigen.

Na de bodem op 630 punten vorige week is de index "meer dan overtuigend opgeveerd", vindt Andre Brouwers van Het Beleggingsinstituut. Het is logisch dat er na een rally van twee dagen een stap terug wordt gedaan en dan in de komende dagen nog een poging volgt om verder te stijgen richting 680 punten, aldus de analist.

Vervolgens is de vraag: Wat is het fundament voor dit herstel? Volgens Brouwers is dat erg dun. Een inflatiecijfer uit de VS volgende week kan mogelijk bepalen of de goede lijn door wordt getrokken of niet.

Als de richting dan weer omlaag gaat richting 630 punten, zal de druk op dat niveau zwaarder zijn en de kans groter dat die bodem het niet houdt, waarschuwt Brouwers. "Maar dan loop ik op de zaken vooruit, want we zitten nu nog in een optimistische beweging." Volgens de expert volgt de markt een oud patroon van voorspelbare reacties op wisselingen in het sentiment, en worden daar vervolgens verklaringen bij gezocht.



IG wees op de koerswinsten van aandelen op dinsdag in vooral de sectoren basismaterialen, vastgoed, olie & gas en industrie, terwijl ook techaandelen er goed bij lagen. "Beleggers zijn er nu van overtuigd dat een recessie kan worden vermeden of vrij gematigd zal zijn."

Volgens analisten van SEB gaat de markt inmiddels uit van een renteverhoging door de Federal Reserve in 2022 tot 4,5 procent, terwijl twee weken geleden nog werd gemikt op een niveau tot 4,7 procent. Afgelopen maand verhoogde de Fed de rente met 75 basispunten tot 3,25 procent.

"Het is ietwat voorbarig om aan te nemen dat de Federal Reserve het rustiger aan gaat doen", aldus SEB. "De centrale bank wil vermoedelijk eerst meer bewijs zien dat de arbeidsmarkt daadwerkelijk afkoelt." In dat opzicht was de daling van het aantal vacatures in de VS in augustus met meer dan een miljoen een eerste opsteker.

Vanmiddag bleek de werkgelegenheid in VS in september met 208.000 banen gestegen, iets sterker dan de verwachte 200.000.

De dienstensector van de eurozone is in september nog iets meer gekrompen dan aanvankelijk gemeten. De inkoopmanagersindex kwam uit op 48,8 tegen 49,8 in augustus. In de voorlopige meting werd melding gemaakt van 48,9. "De hoop dat een recessie in de eurozone vermeden kan worden, vervliegt na de scherpe daling in de activiteit", vindt hoofdeconoom Chris Williamson van S&P Global Market.

De Amerikaanse dienstensector kromp in september minder hard dan in augustus, meldde S&P Global in een definitief cijfer. Het cijfer van ISM wijst nog altijd op sterke groei.

Het muntpaar euro/dollar hervatte zijn daling en noteerde rond 0,9854, nadat in de voorgaande dagen de koers weer was hersteld richting pariteit.

De olieprijzen stegen 2 procent tot 88,03 dollar in New York en 93,64 dollar voor Brent-olie. Oliekartel OPEC en diens bondgenoten hebben woensdag besloten om de olieproductie met 2 miljoen vaten per dag te verlagen. Die verwachting zorgde de afgelopen dagen voor een hogere olieprijs.

Stijgers en dalers

Shell was een van de weinige stijgers. Ook Wolters Kluwer won terrein, ondanks een koersdoelverlaging door Deutsche Bank. Het aandeel steeg 1,9 procent.

Just Eat Takeaway ging onderuit met bijna 8 procent en lampenbedrijf Signify leverde ook fors in, met 5 procent.

ING deed een stap terug van bijna 3 procent, mogelijk omdat de obligatierendementen weer daalden. Vastgoedreus Unibail-Rodamco-Westfield verloor 7 procent.

In de AMX waren geen vrijwel winnaars te vinden. PostNL en InPost leverden 5 procent in.



Arcadis neemt DPS Group over voor 232 miljoen euro. DPS is wel aanzienlijk minder winstgevend, maar na de synergievoordelen zal dat beter gaan. De prijs is dan ook navenant laag, meent Degroof Petercam. Het aandeel Arcadis sloot 4 procent lager.

Onder de kleinere aandelen won Majorel 3 procent en Azerion 2 procent, terwijl Pharming 7 procent prijsgaf en BAM 5 procent.

Het lokaal genoteerde Onward Medical schoot 17 procent omhoog. Onward presenteerde voorbeurs positieve studieresultaten die de veiligheid en haalbaarheid van ARC-EX-therapie bij thuisbehandeling van mensen met een dwarslaesie aantonen.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 noteerde Wall Street 1 tot 2 procent in het rood.