OPEC verlaagt productie inderdaad met 2 miljoen vaten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Oliekartel OPEC en diens bondgenoten hebben woensdag besloten om de olieproductie met 2 miljoen vaten per dag te verlagen. Dit meldden afgevaardigden van het kartel woensdag. Het besluit zal de toch al hoge energieprijzen volgens marktkenners verder opdrijven en het olie-exporterende Rusland helpen de oorlog in Oekraïne te betalen. Het besluit zou een plan van de G7 kunnen ondermijnen om de prijs van Russische olie op de wereldmarkt te beperken middels de introductie van een prijsplafond. De productieverlaging is de grootste van het kartel en diens partners verenigd in OPEC+, wat aangeeft dat het van plan is om de prijzen hoog te houden na zeven jaar van een relatief gematigde markt, concluderen analisten. Voorafgaand aan de vergadering stelden OPEC+ leden dat elk besluit als een technisch reactie moet worden beschouwd op een haperende wereldeconomie, met name in China, waar coronamaatregelen de vraag naar olie hebben geschaad. Analisten concludeerden dat het besluit een grote overwinning is voor Rusland, dat sinds het begin van de oorlog in februari ongeveer een miljoen vaten per dag aan productie heeft verloren. Op 5 december ziet Moskou zich geconfronteerd met het vooruitzicht van een olie-embargo van de Europese Unie en het prijsplafond van de G7, die de verkoop nog verder dreigen te beperken. De verwachting dat het kartel de productie aanzienlijk zou verlagen, heeft deze week bijgedragen aan een duidelijke stijging van de olie-futures. Een productieafname met 2 miljoen vaten is aan de bovenkant van de verwachtingen. De november-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie noteerde woensdag 0,4 procent lager op 85,19 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

