Rally Wall Street stokt

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt na een voortvarende start van oktober een stap terug te doen op de derde handelsdag van de nieuwe maand. De verwachte openingsverliezen nemen iets toe na cijfers over de werkgelegenheid en de handelsbalans.

Futures op de S&P 500 en Nasdaq index noteren ruim een half uur voor opening bijna een procent in het rood.

Dinsdag won de S&P nog 3,1 procent op 3.790,93 punten en de Nasdaq zelfs 3,3 procent op 11.176,41 punten.

Beleggers lijken te denken dat de Federal Reserve in een lager tempo de rente gaat verhogen. "Maar dat is een beetje voorbarig", volgens Frank Øland, hoofdstrateeg bij Danske Bank. "Ze willen er absoluut zeker van zijn dat ze de inflatie omlaag krijgen."

De werkgelegenheid in de private sector is in september gestegen met 208.000 banen, meldde loonstrookjesverwerker ADP. Dit was iets beter dan de 200.000 die de markt verwachtte. In augustus kwamen er 185.000 banen bij, aanzienlijk meer dan de eerdere gemelde 132.000.

Het tekort op de Amerikaanse handelsbalans daalde in augustus zoals verwacht met 4 procent, van 70,5 miljard dollar in augustus naar 67,4 miljard in september.

Na de start van de aandelenhandel publiceren S&P Global en ISM de inkoopmanagersindex voor de dienstensector.

Ook volgen nog de wekelijkse olievoorraden. De olieprijs kan verder in beweging komen door de vergadering van oliekartel OPEC in Wenen.

"De huidige geruchten suggereren dat OPEC+ van plan is om de productie met 2 miljoen vaten per dag te verminderen, terwijl de oude verwachting tussen 500.000 en 1 miljoen lag", aldus econoom Bernard Keppenne van CBC Banque.

Marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank zegt dat het kartel minder vraag naar olie voorziet, ook vanuit China, en de olieprijs middels een productieverlaging op peil wil houden.

Olie werd 0,8 procent duurder, na forse stijgingen in voorgaande dagen. Een vat WTI-olie voor november deed 87,17 dollar en Brent-olie voor december 92,53 dollar.

De euro/dollar herstelde de afgelopen dagen richting pariteit, samen met de opleving van de aandelenkoersen, en stond woensdagochtend op 0,9910, driekwart procent lager dan de 0,9992 van dinsdagavond. In de voorgaande weken zakte de euro voor het eerst ruim onder pariteit en leek op weg naar 0,95 dollar.

Bedrijfsnieuws

Apple heeft toeleveranciers voor het eerst gevraagd om de productie van onderdelen van sommige AirPods en Beats-hoofdtelefoons naar India te verplaatsen, om minder afhankelijk te zijn van de aanvoerketens vanuit China. Dat meldde de Japanse zakenkrant Nikkei. Apple zou volgend jaar al productie in India willen starten, volgens de krant. Het aandeel lijkt 1 procent lager te openen.

Elon Musk wil de overname van Twitter doorzetten conform de voorwaarden van zijn aanvankelijke overnamebod. De oprichter van Tesla bindt daarmee verrassend in, na een maandenlange strijd om onder de overname ter waarde van 44 miljard dollar uit te komen. Het aandeel Twitter herstelde dinsdagavond fors, van krap 43 dollar naar 52 dollar, en lijkt 1 procent lager te openen.

Juul zoekt financiering voor mogelijk faillissement. De fabrikant van elektronische sigaretten, of 'vapers', kampt met een verbod op zijn producten door de toezichthouder FDA, na een reeks sterfgevallen die aan elektrische sigaretten konden worden gerelateerd. Er zijn nu duizenden claims tegen het bedrijf, omdat het reclame zou hebben gemaakt gericht op minderjarige gebruikers. Overigens is het verbod tijdelijk opgeschort omdat Juul in beroep is gegaan.



Amazon neemt geen nieuwe medewerkers aan voor zijn belangrijkste retailtak, vanwege de economische tegenwind, meldde The New York Times. Het aandeel opent naar verwachting 1,3 procent lager, na een koerswinst van 4,5 procent dinsdag.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg dinsdag 3,1 procent tot 3.790,93 punten. De Dow Jones-index won 2,8 procent tot 30.316,32 punten en technologie-index Nasdaq klom 3,3 procent tot 11.176,41 punten.