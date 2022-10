Beursblik: banenrapport ADP september oogt stabiel

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse banengroei in september in de private sector van de Verenigde Staten oogt stabiel. Dit concludeerde Rabobank woensdag na publicatie van het rapport door ADP.

"Zeker met de opwaartse bijstelling naar 185.000 over augustus is de groei in september ook voor de Federal Reserve een comfortabel cijfer", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank. "De Fed wil vooral een geleidelijk daling in de banengroei en als het rapport van aanstaande van vrijdag over september ook dit aantal laat zien, stemt dat de monetair beleidsmakers tevreden", denkt Marey.

De analist merkte verder op dat mijnbouw en industrie, en de informatie- en financiële dienstverlening het lastig hebben met dalingen, terwijl de horeca verder normaliseert en niet meer de motor is waar dit rapport het van moet hebben. "Over het geheel genomen is ook de verdeling redelijk stabiel", oordeelde de analist

Er werden woensdag over september 208.000 nieuwe banen gerapporteerd, terwijl de prognose op 200.000 stond. In het kleinbedrijf kwamen er nu 58.000 banen bij, in het middenbedrijf 90.000 en bij de grote bedrijven 60.000.

De euro noteerde woensdagmiddag 0,8 procent lager op 0,9909 dollar.