Europese gasopslag voor 90 procent gevuld

Beeld: NAM

(ABM FN-Dow Jones) De Europese gasopslagen zijn voor 89,6 procent gevuld. Dat blijkt woensdag uit cijfers die Reuters bijhoudt. De doelstelling van de Europese Unie lag op 80,0 procent per 1 oktober. De Dutch TTF Gas Future noteert woensdagmiddag op 164,68 euro per MWH. Dat is iets hoger dan dinsdag, maar ten opzichte van de piek van 350 euro eind augustus gaat het om een ruimschootse halvering. De Europese Commissie wil met alle lidstaten een tijdelijk prijsplafond en gezamenlijk gas gaan inkopen. De EU heeft een aanzienlijke marktmacht en lidstaten moeten niet met elkaar concurreren om energie op de wereldmarkt en zo de prijzen opdrijven, aldus Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen woensdag. De Commissie onderhandelt al met betrouwbare leveranciers zoals Noorwegen over een bandbreedte waarin de gasprijs kan bewegen, om de "krankzinnige" marktvolatiliteit te dempen, zei Von der Leyen. Sinds de Russische invasie van Oekraïne heeft de EU zijn afhankelijkheid van Russisch gas sterk verminderd, van 41 naar 7,5 procent. Ondertussen werkt de commissie aan een alternatief voor de TFF-gasprijs die in Europa wordt gehanteerd. De TFF-prijs is nog gebaseerd op pijpleidinggas en reflecteert niet het toegenomen aandeel vloeibaar gas in de energiemix. Dat rechtvaardigt een nieuwe marktprijs, vindt Brussel. Bron: ABM Financial News

