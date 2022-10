EU hervormt gasprijs Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie wil in gesprek met lidstaten over een tijdelijk prijsplafond voor aardgas voor stroomopwekking gedurende komende winter, om de invloed van de volatiele gasprijs op de stroomprijs te verminderen. Dat kondigde voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie woensdag aan in het Europese parlement. Tegelijkertijd werkt de commissie aan een alternatief voor de TFF-gasprijs die in Europa wordt gehanteerd. Sinds de Russische invasie van Oekraïne heeft de EU zijn afhankelijkheid van Russisch gas sterk verminderd, van 41 naar 7,5 procent. De TFF-prijs is nog gebaseerd op pijpleidinggas en reflecteert niet het toegenomen aandeel vloeibaar gas in de energiemix. Dat rechtvaardigt een nieuwe marktprijs, vindt Brussel. Op dit moment zit de markt zo in elkaar dat een hoge aardgasprijs de stroomprijs sterk laat stijgen. Dit prijsopdrijvende mechanisme moet worden beperkt, zei Von der Leyen, voor de stroomopwekking, maar ook voor het aardgas voor woningverwarming en de industrie. "Je kunt zie hoe Rusland de prijs manipuleert en dat moet stoppen." Von der Leyen erkende het risico dat er niet genoeg gas kan worden ingekocht voor deze prijs. Sinds maart staan echter meer lidstaten open voor het plan en is de EU er beter op voorbereid, zei de voorzitter. De Europese Commissie wil ook dat de Europese lidstaten gezamenlijk energie gaan inkopen op de wereldmarkt. De EU heeft een aanzienlijke marktmacht en lidstaten moeten niet met elkaar concurreren om energie op de wereldmarkt en zo de prijzen opdrijven, aldus Von der Leyen. De Commissie onderhandelt al met betrouwbare leveranciers zoals Noorwegen over een bandbreedte waarin de gasprijs kan bewegen, om de "krankzinnige" marktvolatiliteit te dempen, zei Von der Leyen verder. Eerder werden al stappen genomen om de grote winsten die stroomproducenten dit jaar maken dankzij de zeer hoge energieprijzen af te romen en terug te geven aan de energieverbruikers. Ook is de aardgasconsumptie inmiddels met 10 procent gedaald. Repower EU Naast de maatregelen om de aardgasprijs te beteugelen, kondigde Von der Leyen plannen aan voor Europese financiering van investeringen in infrastructuur voor onafhankelijke duurzame energievoorziening, bijvoorbeeld voor het installeren van warmtepompen of zonnepanelen voor huishoudens en bedrijven. Ook kondigde Von der Leyen een nauwere samenwerking met de NAVO aan, om de energie- en data-infrastructuur van de Europese Unie te beschermen tegen aanvallen, na de recente sabotage van de Nordstream-pijplijn. Er moeten stresstests komen om de zwakke punten in kaart te brengen, meer capaciteit om te reageren met brandstof en generatoren als het netwerk wordt gesaboteerd, en meer surveillance met satellieten. Meer sancties Inmiddels hebben de EU-lidstaten een akkoord bereikt over het achtste pakket met sancties tegen Rusland. "Ik verwelkom het achtste sanctiepakket. We hebben snel en doorslaggevend geacteerd", aldus Von der Leyen. Het nieuwe pakket met sancties bevat onder meer een uitbreiding van de zwarte lijst met Russen en Russische bedrijven. Ook staan er importverboden in. Bron: ABM Financial News

