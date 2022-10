Goldman geeft koopadvies op ASMI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs is begonnen met het volgen van ASM International met een koopaanbeveling en een koersdoel van 365,00 euro. Dit blijkt uit een rapport van de Amerikaanse zakenbank over Atomic Layer Deposition. Goldman verwacht veel van de technologieën ALD en Epitaxy, waarin ASMI "zeer goed gepositioneerd" is. In ALD heeft het Nederlandse bedrijf een marktaandeel van 55 procent. In Epitaxy is ASMI na AMAT de grootste speler met een marktaandeel van 15 procent. "En de doelstelling [van ASMI] is om dit te verdubbelen", voegde Goldman toe. ASMI zal dan ook profiteren van de stijgende vraag naar beide technologieën, aldus Goldman, in de zoektocht naar steeds kleinere nodes. De taxaties van de Amerikaanse zakenbank liggen daarbij boven die in de analistenconsensus. Het aandeel ASMI wint woensdag een half procent op 258,45 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.