Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager, na de flinke winsten op dinsdag en in afwachting van de eerste indicatie van de ontwikkelingen in de Amerikaanse arbeidsmarkt in september.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een min van 0,7 procent op 399,60 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,0 procent naar 12.553,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,6 procent met een stand van 6.002,54 punten. De Britse FTSE daalde woensdag 1,1 procent naar 7.006,64 punten.

"Psychologisch interessant is het feit dat slecht nieuws momenteel gewoon wordt onderdrukt", aldus marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland. "De inflatie in de eurozone blijft hoog, alleen al in Duitsland ligt de inflatie nu in de dubbele cijfers. En de producentenprijzen exploderen", aldus Bouhmidi.

"Niettemin verwachten beleggers dat de gasprijzen dalen en dat de inflatiespiraal zal afnemen", aldus de analist woensdag. De inflatie is volgens Bouhmidi nog niet onder controle en het is dan ook onwaarschijnlijk volgens de analist dat de centrale banken de cyclus van renteverhogingen binnenkort zullen beëindigen.

IG wees op de koerswinsten van aandelen op dinsdag in vooral de sectoren basismaterialen, vastgoed, olie & gas en industrie, terwijl ook techaandelen er goed bij lagen. "Beleggers zijn er nu van overtuigd dat een recessie kan worden vermeden of vrij gematigd zal zijn."

Vanochtend ging de aandacht uit naar de inkoopmanagersindex voor de dienstensector in de eurozone, die sterker dan verwacht daalde. De index kwam in augustus uit op 48,8, tegenover 48,9 volgens een voorlopige meting.

De samengestelde index, die ook de industrie omvat, kwam uit op 48,1, een dieptepunt in 20 maanden.

“Nu de laatste inkoopdata van de eurozone een krimpversnelling en een toename van de prijsdruk in september laten zien, vervaagt de hoop dat de regio een recessie kan vermijden”, meent Chris Williamson, econoom bij S&P Global Market.

“De noodzaak voor beleidsmakers om de op hol geslagen inflatie onder controle te krijgen, maakt het risico van een scherpe economische neergang alleen maar groter”, aldus Williamson.



Naast de banengroei in de VS gaat de aandacht woensdag nog uit naar de handelsbalans van de Amerikanen over augustus, de twee inkoopmanagersindices over september van ISM en S&P en de wekelijkse olievoorraden. Ook komt OPEC+ bijeen. De markt verwacht dat het kartel zal melden de productie te verlagen, de vraag is alleen met hoeveel.

De Britse premier Liz Truss spreekt vandaag op de jaarbijeenkomst van haar partij, de Conservative Party. De voorzitter van de de Federal Reserve van Atlanta Raphael Bostic houdt vandaag een toespraak.

Olie werd woensdag iets goedkoper. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 0,4 procent in het rood op 86,22 dollar, terwijl voor een december-future Brent 91,53 dollar werd betaald, een daling van 0,3 procent. De recente stijging van de olieprijs maken de zaken een stuk moeilijker, aldus Keppenne van CBC Banque. Vandaag komt OPEC+ bijeen. "De huidige geruchten suggereren dat OPEC+ van plan is om de productie met 2 miljoen vaten per dag te verminderen, terwijl de oude verwachting tussen 500.000 en 1 miljoen lag", aldus de econoom. Marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank schatte woensdag in dat het kartel minder vraag naar olie voorziet, ook vanuit China, en de olieprijs middels een productieverlaging op peil wil houden.

De euro/dollar noteerde op 0,9931. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9985 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 0,9992 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs noteerden negen hoofdaandelen een plus en in Frankfurt waren dit er dertien. Daar trok het aandeel Daimler Truck de kar met een plus van 3,1 procent. Op de Franse beurs ging EssilorLuxottica 1,3 procent in het groen.

Daarentegen daalde de koers van het aandeel van het Duitse Continental 6,0 procent en van het Frans-Nederlandse Unibail-Rodamco 6,4 procent.

De koers van het aandeel van het Belgische Ackermans & van Haaren won 3,2 procent na de start van een aandeleninkoopprogramma.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,8 procent in het rood.

De S&P500 index steeg dinsdag 3,1 procent tot 3.790,93 punten. De Dow Jones-index won 2,8 procent tot 30.316,32 punten en technologie-index Nasdaq klom 3,3 procent. tot 11.176,41 punten.