'Ebusco zal outlook 2022 handhaven'

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco handhaaft de outlook voor 2022 bij de komende kwartaalupdate. Dat is de verwachting van analist Tijs Hollestelle van ING.

Dat betekent dat de fabrikant verwacht dat circa 285 bussen zullen bijdragen aan de jaaromzet. "De meeste van deze bussen zijn in de tweede helft van het jaar besteld en geleverd", aldus Hollestelle. Verder meldde de fabrikant bij de halfjaarcijfers een scherpe omzetstijging voor 2022 te voorzien.

Daarnaast verwacht ING dat Ebusco een update zal geven over de vooruitgang die wordt geboekt met de capaciteitsuitbreiding in Deurne. De bank denkt dat Ebusco eind dit jaar de capaciteit heeft om circa 500 bussen van het type 3.0 per jaar te produceren.

Verder rekent Hollestelle op een update over de capaciteitsuitbreiding in Frankrijk.

Tot slot hoopt de analist duidelijk te krijgen of de problemen in de aanvoerketen groter of kleiner zijn geworden. Hollestelle verwacht dat er niet te veel is veranderd op dit vlak.

Wellicht zal Ebusco ook nog iets zeggen over de aanbestedingen in de VS, Australië en andere sleutelmarkten in Europa. Het orderboek stond volgens ING aan het einde van het derde kwartaal op 325 bussen, plus 253 'call offs' en nog eens 729 in optie.

"Per saldo verwachten we geen grote verrassingen", aldus Hollestelle, die een koopadvies heeft met een koersdoel van 36,75 euro. Het aandeel handelt woensdag op 3 procent lager op 15,75 euro.

ABN AMRO gaf recent een verkoopadvies voor Ebusco af.

"Hoewel we erg geloven in de potentie van Ebusco's producten en de markt voor elektrische bussen, gaat de consensus uit van een onrealistisch, optimistisch scenario", aldus analist Eric Wilmer van ABN, die sceptisch is over de haalbaarheid van de doelstellingen van het bedrijf op middellange termijn.

Wilmer verwacht niet dat Ebusco op korte termijn richting marges van 25 procent kan gaan. "We zijn te spreken over de diverse orders die het bedrijf recent binnen heeft gehaald, maar deze zijn hard nodig om aan de marktverwachtingen te voldoen", aldus de analist. Hij wijst onder meer op hogere kosten, nu Ebusco de productie naar Nederland haalt, het bedrijf nieuwe markten betreedt en de verstoringen in de aanvoerketen hoogstwaarschijnlijk aanhouden. Ook waarschuwt Wilmer dat het gebruik van composiet in de bussen van Ebusco geen duurzaam concurrentievoordeel is.

Ebusco komt op 11 oktober met een update.