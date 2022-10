Valuta: euro rond pariteit

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag ten opzichte van de dollar rond pariteit, in afwachting van de groei van het aantal banen in de private sector in de VS.

"De euro doet na de nodige veerkracht nu even een stapje terug, niet alleen in afwachting van het banencijfer van vandaag, maar vooral van vrijdag", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Dan komt het algemene banenrapport van de Amerikanen over september naar buiten, waarbij vooral gelet wordt op de loonontwikkelingen", aldus de analist.

De banengroei in de Amerikaanse private sector wordt voor vanmiddag ingeschat op 200.000 tegen 132.000 in augustus.

Vanochtend vroeg bleek de centrale bank van Nieuw-Zeeland de rente met 50 basispunten te hebben verhoogd naar 3,5 procent.

En vanochtend kwamen uit Europa ook de definitieve inkoopmanagersindices voor september naar buiten, waarbij alleen Frankrijk een stijging van de samengestelde index kon laten zien.

Naast de banengroei in de VS gaat de aandacht woensdag nog uit naar de handelsbalans van de Amerikanen over augustus, de twee inkoopmanagersindices over september van ISM en S&P en de wekelijkse olievoorraden. Ook komt OPEC+ bijeen. De markt verwacht dat het kartel zal melden de productie te verlagen, de vraag is alleen met hoeveel.

De Britse premier Liz Truss spreekt vandaag op de jaarbijeenkomst van haar partij, de Conservative Party. De voorzitter van de de Federal Reserve van Atlanta Raphael Bostic houdt vandaag een toespraak.

De euro noteerde woensdag 0,4 procent lager op 0,9948 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8708 Britse pond. Het Britse pond daalde woensdag 0,4 procent en noteerde op 1,1426 dollar. De dollar van Nieuw-Zeeland steeg 0,2 procent naar 0,5739 Amerikaanse dollar.