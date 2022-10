'Grote overname Arcadis' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft met DPS Group een grote overname gedaan. Dit oordeelde analist Luuk van Beek van Degroof Petercam woensdag. DPS zal de marktpositie van Arcadis in twee snelgroeiende marktsegmenten verder versterken, zo denkt de analist. De winstgevendheid van DPS ligt wel significant lager dan bij Arcadis, maar dat gat zal kleiner worden zodra de beoogde synergievoordelen worden gerealiseerd, aldus Van Beek. De relatief lage multiple die Arcadis betaalt, weerspiegelt volgens hem ook dat verschil in winstgevendheid. Na de recent aangekondigde overname van IBI, is dit opnieuw een omvangrijke overname voor Arcadis, zo oordeelde de analist. "Het is duidelijk een breuk met het verleden voor Arcadis, dat sinds 2014 vooral op autonome basis wilde groeien en alleen kleine overnames deed", aldus Van Beek. "Gezien de relatief hoge schulden na de twee transacties, verwachten we dat Arcadis nu even een pas op de plaats zal maken. Dat zal tijd geven om de nieuwe aanwinsten netjes te integreren. Het feit dat beide bedrijven elkaar goed aanvullen, zal dit proces versnellen." Van Beek denkt dat DPS de EBITDA van Arcadis in 2023 met circa 8 procent verhoogt. "En meer in de jaren daarna, dankzij de stijgende synergievoordelen." Degroof Petercam handhaafde het Houden advies op Arcadis met een koersdoel van 49,00 euro. Het aandeel Arcadis sloot dinsdag op 35,36 euro. Bron: ABM Financial News

