Deutsche Bank verlaagt koersdoel RELX en Wolters Kluwer

Beeld: RELX Plc

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft de koersdoelen voor sectorgenoten RELX en Wolters Kluwer verlaagd. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank. Het koersdoel voor RELX werd verlaagd van 22,000 naar 20,00 Britse pond en het koersdoel voor Wolters Kluwer van 85,00 naar 80,00 euro. Het advies voor beide aandelen blijft Houden. De bank baseerde zich bij deze nieuwe koersdoelen op de toekomstige kasstromen en de verwachte koers/winst-verhoudingen. De resultaten in de eerste zes maanden van het jaar zijn volgens de bank over het hele de linie sterk geweest en RELX en Wolters Kluwer zijn goed gepositioneerd om tegenwind te kunnen opvangen, maar zijn daar niet immuun voor. Voor 2023 verwacht Deutsche Bank voor de datasector een gematigde groei. Bron: ABM Financial News

