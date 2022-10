Ook laatste aandeelhouders Hunter Douglas moeten stukken aanbieden Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Hunter Douglas

(ABM FN-Dow Jones) De rechtbank van Curaçao heeft geoordeeld dat Hunter Douglas de uitrookprocedure van resterende aandeelhouders mag doorzetten. Dit maakte Hunter Douglas woensdagochtend bekend. Een groep aandeelhouders maakte bezwaar tegen de uitrookprocedure, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Deze aandeelhouders wordt gevraagd alsnog hun aandelen aan te melden tegen de biedprijs van 175 per aandeel. Het betreft de laatste paar procenten van het totale aandelenkapitaal, nadat eind september bekend werd dat 3G Capital al meer dan 95 procent van de aandelen in handen had, nadat eind vorig jaar een overname werd aangekondigd. De laatste handelsdag in Hunter Douglas is vermoedelijk op 28 oktober. Bron: ABM Financial News

