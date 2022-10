Licht lagere opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,3 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 3,7 procent hoger op 669,59 punten.

De aandelenmarkten in Europa wachten een licht lagere opening, nadat dinsdag nog alle seinen op groen stonden, nu beleggers zich richten op de eerste fysieke bijeenkomst van oliekartel OPEC+ vandaag.

Wall Street sloot voor de tweede dag op rij hoger, aangejaagd door onder meer het verrassende besluit van de Reserve Bank of Australia om de rentes minder sterk te verhogen dan verwacht en ook door een terugval in het aantal vacatures in de VS in augustus.

"Als die trend [in vacatures] zich doorzet, dan kan de Federal Reserve het mogelijk wat rustiger aan gaan doen in het licht van de laatste renteverhogingen die de markt tussen nu en begin volgend jaar verwacht", aldus fondsbeheerder Jack Janasiewicz Natixis Investment Managers Solutions.

Ook volgens Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque, werd de ommekeer op de beurzen verklaard door zwakke macro-economische cijfers in de VS, die wijzen op een vertraging van de economie "en dus minder druk op de prijzen".

Veel analisten zijn van mening dat de beursrally van dinsdag het resultaat is van aandelen die te hard zijn afgestraft vorige week. "Het kwam bij mij opnieuw over als het sluiten van shortposities", aldus analist Michael Kramer van Mott Capital Management. "We zien dergelijke bewegingen vrij vaak en mogelijk leidt dit tot een ommekeer op de beurzen, maar dat valt nog te bezien."

Ook fondsbeheerder Hani Redha van PineBridge Investments blijft terughoudend. "In een berenmarkt gaan de koersen niet in een rechte lijn naar beneden en een verdere terugval valt dan ook niet uit te sluiten", zo waarschuwde Redha.

De euro/dollar noteerde op 0,9967. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9992 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 0,9823 op de borden.

Een november-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 3,5 procent hoger op 86,52 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. Dat was het hoogste slot sinds midden september. Handelaren en analisten wijzen op de OPEC-vergadering woensdag, waar naar verwachting een akkoord zal worden bereikt over een productieverlaging. Volgens sommige berichten wordt de productie zelfs met 2 miljoen vaten per dag verlaagd, waar eerdere berichten nog uitging van 1 miljoen vaten per dag.

Het belangrijkste punt op de macro-agenda van deze week is het Amerikaanse arbeidsmarktrapport van de maand september, zo meent econoom Lub Aben van Van Lanschot Kempen "De hernieuwde daling van het aantal steunaanvragen suggereert een aanhoudend krappe arbeidsmarkt en een aanhoudende degelijke banengroei", aldus Aben.

Bedrijfsnieuws

Arcadis neemt DPS Group over en betaalt daarvoor 232 miljoen euro. Arcadis waardeert DPS op een ondernemingswaarde van 295 miljoen euro en Arcadis financiert de overname volledig met schulden. Als gevolg van de overname verwacht Arcadis dat het aan de bovenkant van de afgegeven doelstelling van een schuldratio van 1,5 tot 2,5 uit zal komen tegen het einde van 2022. In 2023 wil Arcadis de schulden afbouwen, met behulp van een naar eigen zeggen sterk orderboek en een solide kasstroom.

BAM heeft met de inkoop van krap 5,3 miljoen eigen aandelen het aandeleninkoopprogramma dat op 19 augustus startte, afgerond.

Onward Medical presenteerde voorbeurs positieve studieresultaten die de veiligheid en haalbaarheid van ARC-EX-therapie bij thuisbehandeling van mensen met een dwarslaesie aantonen.

DGB heeft in het derde kwartaal nieuwe afnameovereenkomsten gesloten voor bijna 533.000 ton emissiereductie CO2, meer dan twintig keer de hoeveelheid van een kwartaal eerder.

Deutsche Bank verlaagde het koersdoel voor Wolters Kluwer van 85,00 naar 80,00 euro en voor RELX van 22,00 naar 20,00 pond. Voor beide aandelen blijft het advies Houden.

Slotstanden Wall Street

De S&P500 index steeg dinsdag 3,1 procent tot 3.790,93 punten. De Dow Jones-index won 2,8 procent tot 30.316,32 punten en technologie-index Nasdaq klom 3,3 procent tot 11.176,41 punten.