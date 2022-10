Studieresultaten Onward bevestigen haalbaarheid thuisbehandeling dwarslaesie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Onward Medical heeft positieve resultaten met de LIFT Home-studie gepresenteerd. Dit liet het bedrijf met noteringen in Amsterdam en Brussel woensdagochtend weten. De studie toont de veiligheid en haalbaarheid van ARC-EX-therapie bij thuisbehandeling van mensen met een dwarslaesie aan, aldus Onward. Zeventien mensen werden in de studie ingeschreven in vijf toonaangevende onderzoekscentra voor dwarslaesie in de Verenigde Staten. De deelnemers oefenden drie keer per week gedurende een periode van een maand op activiteiten uit het dagelijks leven. Ongeveer 97 procent van deze sessies werd voltooid zonder gebruiksproblemen, wat de haalbaarheid van een thuisbehandeling bevestigt. "We verwachten dat we eerst in klinieken zullen starten, maar naarmate de gemeenschap meer ervaring krijgt met de ARC-EX-therapie, verwachten we dat veel patiënten deze technologie ook thuis zullen willen gebruiken", aldus CEO Dave Marver in een toelichting. Onward is van plan de studieresultaten te bespreken met de regelgevende instanties om het juiste goedkeuringstraject voor thuisgebruik te bepalen. Bron: ABM Financial News

