Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet, na de eerste twee handelsdagen van oktober goed te hebben gepresteerd.

IG voorziet een openingsverlies van 62 punten voor de Duitse DAX, een min van 26 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 31 punten voor de Britse FTSE 100.

e Europese beurzen sloten dinsdag hoger, nadat de rendementen op obligaties daalden, op de hoop dat centrale banken mogelijk de rente minder agressief zullen verhogen.

Investment manager Simon Wiersma van ING wees op de teruglopende rentes op de obligatiemarkt. Die beweging werd maandag versterkt door tegenvallende macro-economische cijfers uit de VS. De Amerikaanse industrie koelde afgelopen maand sterker af dan voorzien.

Volgens Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque, waren de macro-economische cijfers in de VS de verklaring voor de ommekeer. Ze wijzen op een vertraging van de economie “en dus minder prijsdruk”. Ook herstel in de aanvoerketen helpt de prijsdruk weg te nemen. "Dit is precies waar de Federal Reserve op uit is en aan de renteverhogingen zou langzaam een einde moeten komen", meent Keppenne. Hij haalde het rentebesluit van de centrale bank van Australië aan. Na vier verhogingen met 50 basispunten, verhoogde de centrale bank vandaag de rente met 25 basispunten. Een zwaluw maakt nog geen zomer, benadrukte Keppenne.

De markt kan zich de komende weken richten op de bedrijfsresultaten over het derde kwartaal.

Er waren enkele macro-economische cijfers. De Europese producentenprijzen over augustus stegen op jaarbasis 43,3 procent, fractioneel meer dan verwacht, na de stijging van 38,0 procent in juli.

In de Verenigde Staten bleken de openstaande vacatures in augustus met meer dan een miljoen stuks te zijn gedaald tot 10,0 miljoen. De fabrieksorders waren stabiel in augustus.

De olieprijs steeg opnieuw fors, voor de tweede dag op rij, in aanloop naar een vergadering van oliekartel OPEC+ op woensdag. De olie-exporterende landen kunnen hun productie verlagen om de olieprijs hoog te houden.



Bedrijfsnieuws

Ryanair vervoerder in september meer passagiers dan een jaar eerder, toen het vliegverkeer nog leed onder de coronamaatregelen. Het aandeel sloot 5 procent hoger.

Credit Suisse herstelde na zorgen over het duurder worden van een verzekering tegen wanbetaling door deze bank. Het aandeel steeg 9 procent.

De Zwitserse bouwmaterialengroep Sika wil MBCC overnemen. Het aandeel sloot 6 procent hoger.

Micron Technology wil de komende twintig jaar 100 miljard dollar investeren in een nieuwe fabriek in Clay, nabij New York, meldde de New York Times dinsdag. Amerika wil niet langer afhankelijk zijn van chips uit het buitenland en stimuleert daarom de bouw van een eigen ecosysteem.

De techsector was in trek, getuige de koerswinst van 4,5 procent voor STMicroelectronics en van 6,6 procent voor Infineon. In Amsterdam gingen Besi, ASMI en ASML flink omhoog.

Euro STOXX 50 3.476,00 (+4,13%)

STOXX Europe 600 403,03 (+3,12%)

DAX 12.665,10 (+3,65%)

CAC 40 6.023,50 (+3,93%)

FTSE 100 7.071,00 (+2,23%)

SMI 10.578,00 (-0,08%)

AEX 667,20 (+3,31%)

BEL 20 3.478,72 (+3,08%)

FTSE MIB 21.480,00 (+3,07%)

IBEX 35 7.659,00 (-0,07%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in de min.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag nog met forse winst, terwijl de rendementen op obligaties daalden op de hoop dat centrale bankiers misschien minder agressief de rente willen verhogen.

Sceptici zeiden dat de markten gewoon opveerden na een periode van dalingen en dat het daar de hoogste tijd voor was.

Maandag steeg de S&P500 ook al, na te zijn gezakt tot het laagste niveau in bijna twee jaar. Daarmee is de maand oktober goed begonnen voor de aandelenmarkten.

"Handelaren en beleggers zijn op koopjesjacht", concludeerde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Marktanalisten wezen op diverse factoren die de aandelenmarkten omhoog stuwen. "Toenemende speculatie dat centrale banken kunnen draaien naar een meer duivige houding", zei Jim Reid van Deutsche Bank.

Volgens Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque, werd de ommekeer op de beurzen verklaard door zwakke macro-economische cijfers in de VS, die wijzen op een vertraging van de economie "en dus minder druk op de prijzen".

Op macro-economisch vlak was het vrij rustig in de VS. De vacatures over augustus daalden met ruim een miljoen stuks en de fabrieksorders in dezelfde maand waren stabiel. Meer nieuws over de arbeidsmarkt zal komen met het banenrapport van vrijdag.

"Belangrijkste punt op de macro-agenda van deze week is het Amerikaanse arbeidsmarktrapport van de maand september", aldus econoom Lub Aben van Van Lanschot Kempen "De hernieuwde daling van het aantal steunaanvragen suggereert een aanhoudend krappe arbeidsmarkt en een aanhoudende degelijke banengroei", aldus Aben.

Bedrijfsnieuws

Verlichtingsbedrijf Acuity Brands heeft in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een beter dan verwachte winst behaald. Ook de omzet was boven verwachting. Het aandeel steeg 5 procent.

Aandelen van Rivian Automotive sloten 14 procent in de plus, nadat de Amerikaanse fabrikant van elektrische pickuptrucks en SUV's maandag nabeurs de outlook voor het jaar bevestigde. Rivian produceerde in het derde kwartaal meer voertuigen dan voorzien en verwacht nog steeds 25.000 voertuigen te produceren in 2022.

Nvidia verlaat Rusland, meldde de chipproducent maandag nabeurs. Eerder had het bedrijf de activiteiten al opgeschort als gevolg van de westerse sancties tegen Rusland in reactie op de invasie van Oekraïne. Het aandeel sloot 5 procent hoger.

Chipproducenten wonnen. Volgens de Wall Street Journal wil de VS de export van geheugenchips naar China verder aan banden leggen. AMD steeg 3 procent en Broadcom 5 procent.

Micron Technology is bereid om 100 miljard dollar te investeren in een nieuwe fabriek in Clay, in de buurt van New York. Deze investering wordt in de komende twee decennia gedaan. Het aandeel sloot 4 procent hoger.

S&P 500 index 3.792,00 (+3,09%)

Dow Jones index 30.309,30 (+2,78%)

Nasdaq Composite 11.586,20 (+3,17%)

AZIE

De Japanse beurs noteerde woensdag iets hoger, terwijl de beurzen in China nog altijd gesloten zijn. Hongkong, dat weer de deuren opende, maakte een flinke inhaalslag.

Nikkei 225 27.098,76 (+0,4%)

Shanghai Composite gesloten

Hang Seng 18.013,24 (+5,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 0,9967. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9992 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 0,9823 op de borden.

USD/JPY Yen 144,11

EUR/USD Euro 0,9967

EUR/JPY Yen 143,65

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese beurzen gesloten (Chi)

02:30 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (Jap)

08:00 Handelsbalans - Augustus (Dld)

08:45 Industriële productie - Augustus (Fra)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - September (Spa)

09:30 Inkoopmanagersindex diensten - September (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (VK)

14:15 Banenrapport ADP - September (VS)

14:30 Handelsbalans - Augustus (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - September (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

00:00 Maandbijeenkomst OPEC+

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten