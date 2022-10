Grubhub in zee met Gopuff Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub gaat samenwerken met Gopuff, dat boodschappen bezorgt in de gehele Verenigde Staten. Door de samenwerking kan Grubhub meer gemaksartikelen toevoegen aan zijn maaltijdbezorging, zoals boodschappen, alcohol, gezondheid en wellness, huishoudelijke producten, huisdier- en babyvoeding. Gopuff telt meer dan 500 locaties in de Verenigde Staten. Het bedrijf levert zo'n 4000 producten uit eigen voorraad. Een proef start dinsdag in de steden New York, Los Angeles, Chicago, Boston, Philadelphia en Austin. Grubhub is onderdeel van Just Eat Takeaway.com. Bron: ABM Financial News

