Olieprijs fors hoger in aanloop productieverlaging OPEC

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag fors hoger gesloten, net als maandag, op de hoop op een grote productieverlaging door oliekartel OPEC. Een november-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 3,5 procent hoger op 86,52 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. Dat was het hoogste slot sinds midden september. Handelaren en analisten wijzen op de OPEC-vergadering woensdag, waar naar verwachting een akkoord zal worden bereikt over een productieverlaging. Volgens sommige berichten wordt het doel met 2 miljoen vaten per dag verlaagd, waar eerdere berichten nog uitging van 1 miljoen vaten per dag. Ook neemt de hoop toe dat de Fed zijn agressieve inzet om de rente sterk te verhogen zal terugschroeven. Dit leidt tot lagere rentes op de obligatiemarkt. Voor oliebeleggers worden de wekelijkse voorraadcijfers van API dinsdag het volgende richtpunt. Woensdagmiddag volgt het officiele EIA-rapport. Bron: ABM Financial News

