Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, nadat de rendementen op obligaties daalden, op de hoop dat centrale banken mogelijk de rente minder agressief zullen verhogen.

De brede STOXX Europe 600 sloot 3,1 procent hoger op 403,03 punten. De Duitse DAX won 3,8 procent naar 12.670,48 punten. De Franse CAC 40 pluste 4,2 procent 6.039,69 punten. De Britse FTSE steeg 2,6 procent naar 7.086,46 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING wees op de teruglopende rentes op de obligatiemarkt. Die beweging werd maandag versterkt door tegenvallende macro-economische cijfers uit de VS. De Amerikaanse industrie koelde afgelopen maand sterker af dan voorzien.

Volgens Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque, waren de macro-economische cijfers in de VS de verklaring voor de ommekeer. Ze wijzen op een vertraging van de economie “en dus minder prijsdruk”. Ook herstel in de aanvoerketen helpt de prijsdruk weg te nemen. "Dit is precies waar de Federal Reserve op uit is en aan de renteverhogingen zou langzaam een einde moeten komen", meent Keppenne. Hij haalde het rentebesluit van de centrale bank van Australië aan. Na vier verhogingen met 50 basispunten, verhoogde de centrale bank vandaag de rente met 25 basispunten. Een zwaluw maakt nog geen zomer, benadrukte Keppenne.

De markt kan zich de komende weken richten op de bedrijfsresultaten over het derde kwartaal.

Er waren enkele macro-economische cijfers. De Europese producentenprijzen over augustus stegen op jaarbasis 43,3 procent, fractioneel meer dan verwacht, na de stijging van 38,0 procent in juli.

In de Verenigde Staten bleken de openstaande vacatures in augustus met meer dan een miljoen stuks te zijn gedaald tot 10,0 miljoen. De fabrieksorders waren stabiel in augustus.



Olie noteerde dinsdag fors hoger. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 3,5 procent in het groen op 86,54 dollar, terwijl voor een december-future Brent 92,06 dollar werd betaald, een stijging van 3,6 procent.

Maandag steeg de olieprijs al zo'n 5 procent, in aanloop naar een vergadering van oliekartel OPEC+ op woensdag. De olie-exporterende landen kunnen hun productie verlagen om de olieprijs hoog te houden.

De euro/dollar noteerde op 0,9823. Bij sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 0,9825 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Ryanair heeft in september meer passagiers vervoerd dan in dezelfde maand een jaar eerder, toen het vliegverkeer nog te lijden had onder de coronamaatregelen. Het aandeel sloot 5 procent hoger.

Het aandeel van de bank Credit Suisse herstelde, na zorgen over het duurder worden van een verzekering tegen wanbetaling door deze bank. Het aandeel steeg 9 procent.

De Zwitserse bouwmaterialengroep Sika wil MBCC overnemen. Het aandeel sloot 6 procent hoger.

Micron Technology wil de komende twintig jaar 100 miljard dollar investeren in een nieuwe fabriek in Clay, nabij New York, meldde de New York Times dinsdag. Amerika wil niet langer afhankelijk zijn van chips uit het buitenland en stimuleert daarom de bouw van een eigen ecosysteem.

De techsector was in trek getuige de koerswinst van 4,5 procent voor STMicroelectronics en van 6,6 procent voor Infineon. In Amsterdam gingen Besi, ASMI en ASML flink omhoog.

Tussenstand Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden fors hoger.

De S&P 500 steeg dinsdag 2,5 procent op 3.678,43 punten, de Dow Jones index won 2,6 op 29.528 punten en de Nasdaq stond 2,2 procent in de plus bij een stand van 10.815,43 punten.