DGB slijt fors meer CO2-credits

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Dutch Green Business Group (DGB) heeft in het derde kwartaal nieuwe afnameovereenkomsten gesloten voor bijna 533.000 ton emissiereductie CO2, meer dan twintig keer de hoeveelheid van een kwartaal eerder. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend.



De pijplijn van projecten in ontwikkeling groeide van 16,9 miljoen ton naar 27,2 miljoen ton, een toename van 61 procent. Dit was te danken aan opschaling van de projecten voor herbebossing in Kameroen en Kenia. De huidige prijs voor een ton vermeden CO2-uitstoot is 8,3 dollar.



Er werden nieuwe gebieden verkend, wat zes nieuwe potentiele projecten opleverde. Er worden haalbaarheidsstudies uitgevoerd.



Het bestuur van DGB houdt dinsdagavond een conference call voor beleggers. Bron: ABM Financial News

